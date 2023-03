Les musulmans de Guyane entament le Ramadan

Le Ramadan a démarré ce 23 mars au lever du jour pour les musulmans et cette période très spéciale pour la communauté s’achèvera le 22 avril.

Quatrième pilier de l’islam, le Ramadan est observé par près de 5 millions de pratiquants Musulmans en France et par plus de 1,5 milliards dans le monde.

3000 à 4000 musulmans en Guyane

En Guyane, s’il n’y a pas de chiffre précis sur le nombre de pratiquants musulmans, c’est une communauté qui s’étoffe et observe scrupuleusement les règles du Ramadan.

Le docteur Bensalah Jawad est le président de l’association culturelle et caritative des musulmans de Guyane :

« Les musulmans sont à l’instar de la société guyanaise, ils sont multi ethniques, arc en ciel. Il y a des musulmans créoles, métropolitains, sénégalais, algériens, marocains, des musulmans asiatiques, javanais … Cela donne une communauté estimée à trois voire quatre mille personnes avec un turn-over de 60% de musulmans qui viennent en Guyane pour travailler et n’y restent que quelques années. »

Les musulmans de Guyane sont répartis dans quatre associations dont l’Association Culturelle et Caritative des musulmans de Guyane( A2CMGF) qui gère deux mosquées sur les trois installées à Cayenne. Il y a une salle de prières à Kourou, une Mana, une autre à Saint-Laurent et une communauté Aahmadyya à Galmot.

Bensalah Jawad rappelle la dimension de ce quatrième pilier de l’islam :

« Le Ramadan c’est comme le carême chez les catholiques sauf qu’il dure 29 à 30 jours et pas quarante jours. Et du lever du jour au coucher de soleil, il ne faut pas boire, manger et ne pas avoir de relation sexuelle. Durant le Ramadan, il faut travailler sur l’âme, ne pas avoir de conflit. C’est comme une retraite spirituelle, purifier son âme pour que le reste de l’année le musulman soit un élément positif dans la société, utile et au service des autres… »

« C’est comme faire un reset »

Amine, cadre dans une grande entreprise, pratique le Ramadan depuis son plus jeune âge :

« Chacun sa préparation. J’attends tranquillement la période du Ramadan. Je n’éprouve aucune difficulté à le démarrer si ce n’est que le premier jour, j'éprouve le manque de mon rituel du matin : le café et la cigarette. Mais après, je rentre progressivement dans le rRamadan, je le pratique depuis ma jeunesse. Au Maroc d’où je viens, on initie les enfants tôt. Ils jeûnent d’abord par intermittence et à la puberté, cela devient obligatoire, ils doivent respecter les 30 jours du ramadan comme tout le monde. »

Cette période de ramadan est vraiment l’occasion, rappelle Amine, d’observer davantage de spiritualité et de reconnexion avec soi-même :

« Ce mois de ramadan est un rappel pour se reposer et amplifier notre spiritualité qui se dilue un peu le reste de l’année car on est pris avec la vie. Ce mois-là permet de recharger les batteries et de se dire : c’est comme cela que je dois être tous les jours. La privation alimentaire est accessoire. On se focalise sur la nutrition mais le plus important et de reprendre le contrôle de soi, c’est comme faire un reset… »

