Les scouts de Kourou mobilisés pour se rendre au Jamboree Mondial 2023 en Corée du Sud

Les scouts de Kourou mènent depuis deux ans des actions pour financer leur voyage en Corée du Sud. Les jeunes de 14 à 17 ans, et leur accompagnateur, souhaitent se rendre au Jamboree Mondial 2023 des Scouts. Pour y parvenir, ils doivent récolter plus de 30 000 euros de fonds.

Ludmïa Lewis •

Ils veulent représenter la Guyane à l'autre bout du monde. Les scouts de Kourou récoltent, depuis deux ans, des fonds pour se rendre en Corée du Sud à l'occasion de la 25ème édition du Jamboree Mondial des Scouts. Un rassemblement regroupant les scouts du monde entier, auquel 50 000 personnes sont attendues du 1er au 12 août 2023.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 25th World Scout Jamboree (@2023wsjkorea_dream)

Plus de 30 000 euros à récolter

Pour se rendre à Séoul, en passant par l'Hexagone, les 9 scouts kourouciens et leur accompagnateur doivent obtenir 38 000 € au total (dont 30 000 € rien que pour les billets d'avion). A ce jour, ils ont décroché 8 000 € grâce à des ventes de gâteaux, des brocantes et d'autres activités. Ils ont également bénéficié d'une subvention de 5 000 €.

Il doivent donc récolter 25 000 € d'ici le 29 juillet 2023, date de départ prévue pour le Jamborée. Pour y parvenir, ils ont pensé à un repas caritatif, en partenariat avec l'hôtel Des Rochers de Kourou et la société Sodexo. L'événement se tiendra le 28 janvier, de 12h00 à 16h00. La totalité des fonds récoltés sera reversée au groupe.

L'hôtel nous fournit le lieu et les repas [...] Nous, avec les jeunes et les animateurs, allons nous occuper de la mise en place de la salle, du service, de la plonge, etc. Ils nous laissent le lieu et le reste du travail est pour nous. Il y aura aussi des animations avec d'autres partenaires. Alexandre GABORIT, responsable adjoint du groupe de scouts de Kourou et responsable de l'unité des pionniers et caravelles (jeunes de 14 à 17 ans)

L'occasion de faire découvrir la culture guyanaise

Plus qu'une occasion de voyager, le Jamboree est décrit comme un séjour de partage. Il se tiendra à SaeManGeum, dans le sud du pays. "On sera dans un espace de 4 km de large, dans lequel il y aura entre 200 et 250 activités tous les jours. Chacun pourra faire les activités qui l'intéresse", explique Alexandre Gaborit. Ce sera aussi l'occasion de découvrir les cultures des uns et des autres. Des activités dans les autres villes de Corée du Sud sont également prévues.

Nous ferons découvrir notre culture à travers sa gastronomie, à travers son goût pour le débat lors d’ateliers, tout en apprenant à écouter et comprendre les autres. Les scouts de Kourou

Pour participer et aider les scouts de Kourou, il est possible de suivre leurs activités via les réseaux sociaux : @pioks_kourou sur Instagram et Scouts et Guides de France - Groupe de Kourou - Guyane sur Facebook.