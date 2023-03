Macouria : un point de vente de drogue démantelé à Soula, trois hommes en prison

Au terme de plusieurs mois d’enquête un point de deal a pu être démantelé par la gendarmerie de Macouria. Quatre individus dont un mineur ont été interpellés. Trois ont été condamnés à de la prison ferme et le mineur placé dans un foyer.

Catherine Lama •

Ils agissaient à Soula, le plus peuplé des quartiers de la commune de Macouria. Quatre individus étaient soupçonnés d’effectuer un trafic de drogue à proximité de commerces.

Les gendarmes de la brigade territoriale de Macouria ont démarré leur enquête mi 2022. Au fil des semaines, ils ont identifié quatre dealers, le point de vente et une douzaine de consommateurs.

Interpellés le 8 mars

C’est finalement le 8 mars dernier qu’une opération judiciaire est menée par la compagnie de gendarmerie de Kourou. Ils sont 70 gendarmes engagés avec cinq unités d'intervention (AGIGN - PI Tarbes et Dugny et PSIG Matoury et Kourou).

Les quatre personnes soupçonnées sont interpellées et placées en garde à vue. Le butin recueilli s’élève à 100 g de résine de cannabis, de la cocaïne, de l’herbe de cannabis, 900 euros et de nombreux bijoux.

Au cours de l’audition, les dealers reconnaissent leurs activités de deal. Ces hommes de 28 ans et 32 ans de nationalité, française, guyanienne et surinamaise ont été condamnés pour acquisition, détention, transport, offre et usage de produits stupéfiants à 3 ans de prison ferme pour deux d’entre eux et et 1 an et 15 mois de sursis pour le troisième.

Le mineur qui revendait de la drogue a été placé dans un foyer et une ordonnance délictuelle pénale a été notifiée aux douze consommateurs identifiés.