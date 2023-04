Manifestation de demandeurs d'asile du Sahara occidental devant la préfecture de Guyane

Cayenne se trouve, de nouveau, sous les feux des projecteurs entre arrivées de réfugiés du Moyen-Orient ce 3 avril et une manifestation de demandeurs d’asile du Sahara occidental ce matin devant la préfecture, place Léopold Héder.

Guillaume Perrot/Catherine Lama •

Alors qu’une autre arrivée massive de demandeurs d’asile a eu lieu, en début de soirée, ce lundi 3 avril à la rue François Arago en face de l’Office Français de l'Immigration et de l'Intégration à Cayenne, ce matin des réfugiés (une trentaine d’hommes) venus du Sahara occidental se sont installés devant la préfecture. Une action qui leur aurait été suggérée par la mairie de Cayenne.

Des conditions d'accueil difficilement supportables

Ils se sont disséminés sur la place Léopold Héder, à la recherche d’ombre, couchés à même le sol. Une situation difficile pour certains d’entre eux qui font le ramadan. Ces demandeurs d’asile sont en Guyane depuis plusieurs semaines ou mois. Ils sont hébergés au centre d’accueil d’hébergement d’urgence « La Verdure » situé derrière le camp militaire du Tigre.

Des réfugiès nouvellement arrivés en Guyane, couchés devant la préfecture tentent de se protéger du soleil • ©Guillaume Perrot

Ils protestent contre les conditions indignes offertes à des demandeurs d’asile. Ils ne disposent que d’une toilette pour 90 personnes et sur les 250 euros mensuels alloués normalement aux réfugiées, ils ne perçoivent que 60 à 100 euros.

Pour rappel, les sahraouis demandent leur indépendance depuis des décennies et sont en guerre et se disent victimes du régime marocain.

En début d'après-midi, les réfugiés du Sahara occidental sont retournés se poster face à l'OFII, rue François Arago.