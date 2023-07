Marc Le Bouil prend la tête des Forces Armées de Guyane

Marc Le Bouil est le nouveau Commandant supérieur des Forces armées et de la base de défense de Guyane. Cette nomination a été annoncée en Conseil des ministres le 28 juin dernier. Il succède au Général Xavier Buisson.

Marie-Claude Thébia •

Sur proposition du ministre des Armées, dès le 1er août 2023, le Général de brigade aérienne du corps des officiers de l’air Marc Le Bouil est donc nommé Commandant supérieur des forces armées et Commandant de la base de défense de Guyane. Il remplace le Général Xavier Buisson. Une nomination annoncée lors du Conseil des ministres du 28 juin.

Pilote de chasse, issu de l’école de l’air, promotion « Clément Ader », le Général Marc Le Bouil a une carrière déjà bien remplie puisqu’il a occupé les postes de commandant d’escadrille à Colmar, commandant d’escadron à Cazaux et à Luxeuil. Il a été également en poste au sein de l’Etat-major des armées ainsi qu’en qualité de chef d’état-major interarmées des Forces armées de Nouvelle Calédonie. Il a également officié au Centre interarmées de concepts, doctrines et expérimentations (CICDE). Il exerce actuellement les fonctions de Commandant en second des forces aériennes stratégiques. Marié et père de 5 enfants, le Général Le Bouil est officier de l’ordre national du mérite, chevalier de la Légion d’honneur.

Les Forces armées de Guyane se composent de 2 300 militaires et civils de la Défense dont 1 600 permanents des trois armées (armée de terre, armée de l'air et marine nationale), hors service militaire adapté (SMA) et hors gendarmerie.