Le marché de Cacao à Roura a repris ses activités le dimanche matin

Le marché de Cacao à Roura a repris ses activités dimanche 4 octobre. Une trentaine d’agriculteurs, d’artisans et exposants étaient présents pour cette première matinée, après six mois de fermeture, dû à la crise sanitaire.



Lindy Nedan •

Le marché de Cacao à Roura est connu pour ces produits frais, fruits et légumes et très prisé par les touristes. Pourtant pour le premier jour de réouverture, le dimanche 4 octobre, après six mois de fermeture dû à la crise sanitaire, il n'y avait pas foule.Un marché déplacé pour cause de rénovation de l'ancienne infrastrucure, il se situe désormais au niveau de la place des fêtes. Ce lieu a été choisi car il permet de respecter les distanciations sociales qu'impose la crise sanitaire. Les producteurs ont dû dès le début de la matinée, trouver leurs marques. Mais l'essentiel pour ces derniers, est d'avoir pu retrouver leurs étales :Les plus heureux de cette reprise d'activité se sont bien sûr les habitués. Audrey est venue avec sa famille dés les premières heures de ce marché afin de pourvoir confectionner elle-même sa salade de papaye. Pour cette spécialiste culinaire, le marché de Cacao est incontournable :Fini donc pour les agriculteurs, la collecte des légumes pour tenter de les vendre sur les différents marchés de l'île de Cayenne, sans garanti de pouvoir les vendre. Un soulagement pour la trentaine de producteurs présents pour cette première matinée. L'activité a quasi repris normalement dans ce village de Roura.Même-ci les soupes n'étaient exposées comme auparavant, elles étaients présentes au côté d'autres mets tels les samoussas, les bouchées de crevettes et les boulettes de viande.Le marché de Cacao est désormais ouvert tous les dimanches matins à la Place des Fêtes à partir de 6h.Regardez ici le reportage Tv :