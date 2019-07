Melkior et Garré : une cérémonie pour rendre hommage aux élèves méritants

Lycées Melkior et Garré : l'effort et l'assiduité à l'honneur

Depuis 3 ans maintenant, les deux établissements situés route de Montabo, ont décidé de mettre en avant le travail et de l’assiduité tout au long de l’année scolaire des élèves les plus investis.Tous âges et filières confondues ils étaient 89 récipiendaires.Parmi ces bons élèves, il y a les terminales scientifiques et littéraires qui ont passé l’OIB (l’Option Internationale au Bac) filière américaine ou brésilienne. Concrètement ces terminales ont passé une partie de leur Bac dans la langue de leur option. Une option primordiale, puisque sont coefficient dans la note du Bac est de 18.Outre-Mer, le Lycée Melkior est le seul établissement à proposer l’option américaine, en 2014 il était déjà le premier lycée de France à ouvrir l’option lusophone. Une quête de l’excellence qui créée une émulation dans tout l’établissement.Histoire de rendre hommage à l’excellence sous toutes ses formes, en plus des élèves méritants, quatre autres lycéens, lauréats de divers concours de l’Education Nationale ont été récompensés.