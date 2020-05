Michel Calumey a tiré sa révérence

Depuis l'annonce de son décès le 23 mai, les hommages à l'égard de Michel Calumey se sont multipliés. Ils saluent tous la mémoire d'un homme engagé au sein de la société guyanaise. Un éducateur hors pair qui aura marqué le monde de l'éducation.

Catherine Lama •



La reconnaissance des hommes politiques

Avec la disparition de Michel Calumey, la Guyane perd un formateur hors pair et un homme engagé #Guyane pic.twitter.com/4mnzIEiPi2 — Antoine KARAM (@AKaram973) May 23, 2020

Michel Calumey a été le premier conseiller pédagogique AIS(Adaptation Intégration Scolaire) à exercer en Guyane. Il a effectué une longue carrière au sein de l’Education nationale. A l'annonce de sa disparition, le Recteur de Guyane, Alain Ayong Le Kama a salué une personne ressource d’une grande expertise professionnelle et d’une qualité d’écoute très appréciée. Il avait été promu officier dans l’ordre des palmes académiques en 2015.Le président de l'Université de Guyane, a, aussi, salué son engagement auprès des étudiants en éducation spécialisée et qu'il formait au sein de l'INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education).Ces collègues ont également réagi sur les réseaux sociaux relevant ses qualités d'enseignant au service des autres.Michel Calumey avait une passion pour la musique qu'il enseignait également. Une passion partagée en famille.Le sénateur Antoine Karam, sur twitter, s'est souvenu du formateur hors pair engagé dans sa société :Le président de la Collectivité territoriale de Guyane a rappellé son engagement au service de la jeunesse. Une action sans faille et remarquable, récompensée, notamment, lors de la seconde édition de la cérémonie Dòkò Kiltir.La dépouille de Michel Calumey sera exposée le 26 mai à l’espace Funéraire Saint-Antoine de Cayenne au salon Vanille de 10h00 à 14h00. L'inhumation aura lieu le 27 mai 2020.