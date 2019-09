Une trentaine de parents et de parents d’élèves de la classe préparatoire aux grandes écoles littéraires du lycée Félix Eboué, ont manifesté ce matin devant le rectorat. Ils craignent la suppression de plusieurs heures de cours. Depuis la rentrée, ils se sont rendus compte que certaines options n’apparaissaient pas sur leurs emplois du temps. "Histoire-géographie, portugais et espagnol, préparation au concours, méthodologie"...

Une délégation a été reçue au rectorat par le directeur de cabinet du recteur. Au sortir de cette rencontre la délégation était satisfaite. Manifestement, les parents d'élèves, professeurs et étudiants estiment avoir été entendus. Ils attendent désormais des engagements écrits confirmant l’issue favorable de leur rencontre.