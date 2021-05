Mobilisation pro-Palestine : une cinquantaine de manifestants en Guyane ont crié "Palestine libre !"

Marie-Claude Thébia •

Ils n’étaient pas nombreux : une cinquantaine de manifestants pour exprimer leur indignation. La situation s’embrase en Palestine, près de 188 morts sont décomptés en quelques jours. Des appels à manifester ont été lancés dans le monde entier, sur fond d’une escalade militaire inédite depuis 2014, entre Israël et le Hamas dans et autour la bande de Gaza. Une situation qui n’a pas laissé insensible, la poignée de Palestiniens réfugiés en Guyane et leurs sympathisants.

Parmi les manifestants, Lise. Cette étudiante de 28 ans, est un soutien actif à la cause palestinienne. Elle a étudié 8 mois en Palestine. Ce qui lui a permis de mieux comprendre les enjeux et l'histoire de ce conflit. Elle vit en Guyane depuis 5 ans.

On a manifesté pour dire qu’en Guyane aussi cela nous préoccupe. Il faut savoir qu’hier c’était une journée de soutien à la Palestine dans la France entière. Et nous avons voulu montrer notre indignation car il y a eu 160 morts, des familles, des femmes, en 4 jours par l’armée israélienne qui est une des plus grandes armées du monde face à des civils impuissants. Ce qui se passe actuellement c’est un pic de violence colonial mais cette colonisation date de très loin, en 1916 la zone est passée de mandat britannique à une domination israélienne. C’est extrêmement libérateur de sortir de chez soi et crier « Palestine libre ! » et d’être avec des personnes qui partagent cette peine, c’est libérateur. Lise Guillot

Difficile de chiffrer le nombre de Palestiniens vivant en Guyane. Depuis 2019, ils apparaissent plus nombreux sur le territoire. Médecins, ouvriers, universitaires, ils ne font que transiter en Guyane, demandant l'asile politique. Ils viennent souvent accompagnés de leurs familles. D'autres voyagent seuls à la recherche dela terre promise.

Lise œuvre dans les associations pour venir en aide, aux réfugiés palestiniens, touchée par leur cause et leur errance.

Nous soutenons les réfugiés palestiniens qui sont en Guyane, là c’est de la solidarité, les réfugiés sont considèrés comme apatrides, puisque chez eux ce n’est plus la Palestine, ils ont été chassés de chez eux et dans les pays où ils se sont réfugiés ils sont traités de sous citoyens. Quand ils viennent en Guyane, ils font l’expérience de la rue car il y a peu de structures d’hébergement, ce qui les contraint à une précarité extrême. Soutenir la cause des Palestiniens aujourd'hui, c’est soutenir la cause des Palestiniens réfugiés en Guyane.

La manifestation a été lancée sur le réseau social WhattsApp. Lise, et les autres sont déterminés à faire entendre leur voix. De Londres à Madrid, en passant par Bagdad, cette journée de mobilisation de soutien à travers le monde, démontre la gravité de la situation.