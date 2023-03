Mouvements sociaux de 2017 : les œuvres d'Abel Adonaï à l'honneur pour ce 6ème anniversaire

Cette année, la commémoration des mouvements sociaux de mars et avril 2017 passe par l'art. L'association Trop Violans propose, au centre d'Art de Matoury, une expo-vente d'œuvres d'Abel Adonaï. L'artiste y illustre ces mois de grève, qui ont été une grande source d'inspiration et qui le sont encore.

Ludmïa Lewis •

Il y a six ans, la Guyane était en ébullition. Chaque année, l'association Trop Violans met un point d'honneur à commémorer les mouvements sociaux de mars-avril 201. En 2023, la commémoration passe par l'art.

Ce dimanche 26 mars, l'organisation militante organise une expo-vente au centre d'art Abel Adonaï, face à la mairie de Matoury. Ce sont justement les œuvres de l'artiste qui y sont exposées jusqu'au lundi 27 mars, de 10h à 18h00.

Exposition pour le 6ème anniversaire des mouvements sociaux de Guyane dans la salle "Abel Adonaï", à Matoury • ©Ludmïa LEWIS

L'on peut ainsi trouver (parfois acheter) : des tableaux, des sculptures, des photos, des coupures de journaux, une projection de vidéos, mais aussi des objets phares liés au mouvement sociaux de mars 2017.

Mégaphone de l'association Trop Violans utilisé lors des mouvements de mars/avril 2017 en Guyane • ©Ludmïa LEWIS

Des tableaux pour raviver les mémoires

"Ce sont des œuvres spécialement faites par rapport à la marche du 27 mars 2017. On peut retrouver et se remémorer des images, des faits, qui se sont déroulés à ce moment-là", indique Abel Adonaï. Il ajoute : "On peut retrouver des photos faites par Trop Violans et derrière, il y a une quinzaine de tableaux sur l'événement".

Détails du tableau "Accord de Guyane", d'Abel Adonaï • ©Ludmïa LEWIS

En tant qu'artiste, on est toujours inspiré par tout ce qui se passe autour de nous. On s'inspire de la nature, des mouvements, des personnes... Et c'était un mouvement très présent. J'avais plein d'inspiration à ce moment-là et je n'ai pas pu les mettre tout de suite sur papier donc, au fur et à mesure, ça a muri. Puis avec l'aide de Trop Violans, ça a donné ça. Ce sont des œuvres que j'ai créées avec le temps. En une année, il pouvait y en avoir une... et dernièrement 10 ont été réalisées. Abel Adonaï, artiste guyanais • ©Ludmïa LEWIS

Quelques images de l'exposition.

Tableau "A mo koté" d'Abel Adonaï • ©Ludmïa LEWIS

Photos des Guyanais à Paris pour les mobilisations de 2017 • ©Ludmïa LEWIS

La sculpture "500 frères", par Abel Adonaï • ©Ludmïa LEWIS

Sculpture réalisée par Abel Adonaï pour les mouvements sociaux de 2017 en Guyane • ©Ludmïa LEWIS

Tableau "Vous êtes en sécurité" d'Abel Adonaï • ©Ludmïa LEWIS

"Depuis 2021, on met l'accent sur les entités, sur les militants. Cette année, on axe sur la population", indique Yvane Goua, porte-parole de l'association Trop Violans. Et de poursuivre : "Et c'est vrai qu'Abel Adonaï, de par les œuvres qu'il a pu produire sur 2017 [...] il nous a démontré que chacun avait son regard sur cette manifestation. Et cette année, on souhaiterait que chacun s'en imprègne, chacun le prenne à bras le corps et le véhicule".

Yvan Goua, militante et porte-parole de l'association Trop Violans • ©Ludmïa LEWIS

Trois jours de commémoration

D'autres activités sont prévues pour cette 6ème année de commémoration. Ce dimanche soir, à 17h00, un cours de zumba se tiendra sur la place, entre la mairie et le centre d'Art Abel Adonaï. A 18h00, un plateau artistique composé de Francis Nugent, Turbulen's, Nadine Léo ou encore Syrielle Dahi - pour ne citer qu'eux - sera proposé au public.

Le mardi 28 mars, sur la Place des Palmistes (à Cayenne), un autre plateau artistique sera proposé. Il y aura aussi un point sur la situation de la Guyane six ans après les mouvements sociaux. Des personnalités telles que Me Lucie Louze-Donzenac prendront la parole pour évoquer l'évolution statutaire ou encore la mise en œuvre des accords de Guyane.