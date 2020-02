Musique : hommage à Joseph Mondésir dit "Tonton Jo"

Cela fait 5 ans, jour pour jour qu'il nous a quittés à l'âge de 72 ans, Tonton Jo était ce Crooner à la voix d'or qui a animé durant 27 années des émissions sur les antennes de Guyane.

Clotilde Séraphins-George/M.Gritte/P.N •

"Ma première rencontre avec Tonton Jo, c'est grâce à Monsieur Daniel Sinaï qui avait produit l'album "Roi du colombo", c'était un 33 tours. Joseph ( Tonton Jo) était resté dans ses styles de compositions anciennes, ce qui est tout à fait normal, c'est ce qu'il faisait le mieux."

"L'idée venait de Monsieur Cicéron, qui voulait faire un hommage à sa mère qui disait tout le temps:"badaw", en composition il y a eu aussi Monsieur Henrion et moi, on était à deux à composer, et nous avons pris la voix magique de Joseph Mondésir pour chanter "badaw".

©M.Gritte

Tonton Jo s'en est allé, mais sa voix demeure à tout jamais à travers ses vinyles avec les Vautours, à son petit dernier"lari 3 kaz" avec Géro Hygin, en passant par les albums produits par Marcel Porthos et Gilles Jonnaïs. Une rencontre qui relancera d'ailleurs littéralement la carrière de Tonton Jo.Un duo magique qui donnera naissance à 5 albums, les deux albums "mizik tan lontan", "aboubou", "domino" et le fameux "badaw".Autant de tubes que l'on peut espérer retrouver dans les bacs dans quelque temps. Marcel Porthos et Géro Hygin, les deux derniers producteurs de Tonton Jo ont choisi de rester discrets.