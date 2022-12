Noël 2022 : quelles sont les tendances en jouets pour cette année ?

Le mois de décembre est celui des achats de Noël, et notamment des jouets ! Pour connaître les tendances de cette année 2022, la rédaction de Guyane la 1ère s'est rendue dans les commerces de la place, à la rencontre des commerçants mais aussi des enfants.

Jennifer BARATINY et Martial GRITTE, avec L.LEWIS •

Jouets, jeux de société, chaussures, équipements sportifs... Quelles sont les préférences des enfants et des adultes de Guyane en termes de cadeaux de Noël ? D'après une enseigne spécialisée dans les équipements sportifs, plus de 50% des cadeaux sont orientés autour de la glisse urbaine, comme les trottinettes. Mais il y a également les skateboards ou encore les rollers.

Dans un autre magasin, spécialisé dans la décoration et les équipements d'intérieur, le rayon jouets est deux, voire trois fois, plus fréquenté que le reste de l'année. "Ce qui se vend le plus cette année, ce sont les peluches géantes, elles ont un grand succès", indique Noëlline Souris, chargée de la communication et du marketing des magasins Gifi en Guyane.

Les livres, toujours dans le coup ?

Pour Ryan Persaud, directeur de la communication et des relations fournisseurs du groupe U Guyane, il existe des produits phares qui reviennent chaque année et d'autres qui n'ont plus la côte. "On a les incontournables, surtout en matière de figurines de dessins animés, ce qui attire le plus les enfants, et on a aussi, selon le genre et l'âge, les jeux téléguidés et les accessoires de maquillage", dit-il.

Les livres sont, selon lui, délaissés au détriment des jouets... Mais il existe encore quelques férus de lecture. "J'aimerai que [le Père Noël] m'emmène le premier tome d'Harry Potter et le dernier tome d'Adèle, Face de Beurk (Mortelle Adèle, Tome 19: Face de Beurk !, NDLR)", dit Zoé. Maïwenn, elle, espère recevoir de nouveaux tomes de la collection Martine, de la Princesse Sara, mais aussi des livres de danse.

"Le livre reste quand même une tendance", avance Loïc Caristan, responsable adjoint du magasin Cultura. Seulement, d'autres produits attirent la clientèle. "Tels que les guitares, les instruments de musique ou encore des produits qui permettent de faire des découpes, qu'on appelle le cricut".