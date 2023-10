"Nous, Guyanaises !" un happening entre arts et lumières, pour sensibiliser aux violences faites aux femmes

"Nous, Guyanaises !" est une exposition créée pour interpeller, crier, hurler. Cette exposition unique en son genre est polymorphe. En clair, elle regroupe des arts plastiques avec des collages, des photos, des vidéos, de la lumière, des textes, des témoignages audio et audiovisuels, un espace participatif avec des oeuvres de Guyanais.es, de dessins réalisés dans des ateliers d’artthérapie, de lycéen.nes…

Un véritable parcours immersif afin que le visiteur soit plongé dans un univers. Equipé d’un casque, il entendra des indications, des témoignages, des sons d’ambiance en parcourant les huit espaces proposés au Fort Diamant. Une expérience unique en son genre, qui ne peut laisser indifférent.

Un appel à projet

Kareen David, journaliste, artiste a simplement répondu à l’appel à projet de la DRDFE (Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité) autour de l'égalité femmes-hommes.

Sept % des Guyanaises ont subi des violences physiques ou sexuelles en 2013 ou 2014 selon l’enquête Cadre de vie et Sécurité125. Des chiffres qui ne sont pas récents mais qui déjà à l’époque étaient plus importants que dans l’hexagone.

Kareen David a effectué un travail minutieux de recherches pour recueillir des témoignages, de femmes victimes de violences. Des femmes qui viennent de tous les milieux, de toutes origines.

"

Nous Guyanaises" c’était pour dire que nous sommes là, pour que cela marque. Car je pense que ce qui marque fait plus facilement bouger les choses.Nous Guyanaises résonne car il faut réagir sur la situation, ne pas se laisser faire. J’ai passé des annonces sur les réseaux sociaux, l’association Arbre Fromager et le bouche à oreille, ont bien fonctionné également. Ces personnes sont venues pour parler. J’ai toute les communautés de Guyane représentées. En fait, on parle d’inceste, de mariages forcés, de viols, d’agressions sexuelles et des violences conjugales. Sans tabou.