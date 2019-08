Un nouveau commandant de gendarmerie en Guyane : Stéphane Bras a pris ses fonctions le 1er août

A 49 ans Stéphane Bras a une carrière déjà bien remplie. Le nouveau commandant de la gendarmerie de Guyane a été nommé par décret en date du 12 juillet dernier. Il succède au général Patrick Valentini dont la mission de trois ans s'est achevée.

Formateur pour les élites Stéphane Bras a passé une bonne partie de sa carrière en Bretagne. Son dernier poste était basé à Saint- Astier en Dordogne où il dirigeait le Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie. Un centre destiné à la formation des gendarmes d’élite pour faire face aux attaques terroristes, aux tueries de masse, ou encore au maintien de l’ordre. Une mission de trois ans. 7 mois en Afghanistan Stéphane Bras est diplômé de l’école militaire de Saint-Cyr et formé à l’école des officiers de la gendarmerie après un passage de cinq ans dans l’armée de terre. Après avoir commandé la compagnie de gendarmerie de Lorient, entre 2001 et 2004, il a ainsi pris les rênes du groupement régional de gendarmerie mobile, à Rennes, entre 2007 et 2011. Période au cours de laquelle il a notamment accompli une mission de sept mois en Afghanistan afin de former les policiers afghans au maintien de l’ordre. Enfin, il a également piloté le groupement de gendarmerie du Finistère (six compagnies), entre 2011 et 2015.

Rencontre sur le terrain Le nouveau commandant de la gendarmerie de Guyane a déjà pris ses fonctions. Actuellement il est sur le terrain afin de rencontrer les gendarmes disséminés sur le territoire. La cérémonie de prise de commandement se déroulera courant septembre en présence notamment du nouveau président de la gendarmerie outre-mer, le général Jean-Marc Descoux.