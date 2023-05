Nouvelle crise au sein du diocèse de Guyane avec le départ annoncé de 13 oblats

Tout est parti d’une annonce : celle de l’évêque, Monseigneur Alain Rancé. Il a décidé de rompre le contrat qui lie le diocèse à la congrégation des Oblats de Marie Immaculée, 13 personnes sont concernées. Annoncée dimanche matin aux fidèles, l’information fait l’effet d’une bombe.

Jocelyne Helgouach/Martial Gritte/CL •

Le départ annoncé des prêtres de la Congrégation des oblats de Marie Immaculée du diocèse de Cayenne suscite beaucoup d’émotion auprès des fidèles de Guyane. Ce dimanche matin, dans les églises, le courrier de l’évêque de Guyane annonçant le départ des oblats ainsi qu’un message de ces missionnaires de l’OMI ont été lus à la fin de l’office.

A Cayenne, quartier bonhomme, dans la paroisse Notre Dame de Fatima et Saint Paul, le père Joseph Dumé qui fait partie de ces oblats qui doivent quitter la Guyane a été applaudi par les fidèles. Il est arrivé en 2007 en Guyane. Les paroissiens ne cachent pas leur incompréhension et leur colère face à cette décision de l’évêque de Guyane.

Les chants des fidèles de la paroisse Notre dame de Fatima et Saint Paul résonnent dans le quartier Bonhomme à Cayenne. Mais malgré les voix et les prières, l’église est en peine en ce dimanche matin. Le curé de la paroisse, le père Joseph doit quitter la Guyane. Il fait partie de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée. L’évêque Monseigneur Ransay a rompu le contrat qui liait la congrégation au diocèse de Guyane.

Des paroissiens indignés qui soutiennent leur curé

A la fin de l’office, le père Joseph a lu le courrier transmis par l’évêque de Cayenne. Et ensuite un autre message : celui des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Une lecture qui se termine avec le rappel des noms des 13 prêtres de sa congrégation appelés à quitter la Guyane. Lui aussi en fait partie.

Le père Joseph est en Guyane depuis 2007. Dans les rangs des fidèles, se mêlent colère et incompréhension… à l'image de Christian Léger, président de la chorale Arc-en-ciel

"Si c'est une question de contrat, de finances, la population aurait pu faire quelque chose. Je tiens à dire à toute la population ainsi qu'aux prêtres qu'ils ont notre soutien il n'est pas trop tard pour faire une pétition pour essayer de voir comment on pourra les garder avec nous."

Cette autre paroissienne est en colère : "Moi je ne comprends pas ce que fait cet évêque il n'est pas à sa place, un point c'est tout. C'est un sentiment de colère, de révolte. Voilà!"

Quels sont les faits reprochés à ces prêtres ? Les fidèles demandent à être informés dit calmement une mère de famille :

"J'avoue qu'il reste encore beaucoup d'interrogations et nous espérons que Monseigneur Ransay pourra nous donner les réponses puisqu'une décision a été prise malheureusement dans le courrier qu'il donne et je ne suis pas la seule à l'avoir vu, il donne il y a des accusations latentes mais pas vraiment de preuves, des renseignements et il n'a informé aucun paroissiens clairement sur ce qu'il va arriver aux prêtres que, pourtant, nous aimons."

Cette autre personne est catégorique :

"On a prié en Guyane pour avoir un bon évêque et on a un faux prophète. Pour agir de la sorte ce monsieur n'est qu'un faux prophète. Mais écoutez-moi, et j'assume pleinement mes dires, le même avion qui l'a emmené ici on le renvoit pour la Martinique. On n'en veut plus!

Les 13 prêtres haïtiens de la congrégation des oblats de marie Immaculée du diocèse de Cayenne doivent avoir quitté la Guyane avant la fin du mois de Juin.

Un groupe de soutien a été mis en place et ce lundi 8 mai, il organise une marche dans les rues de Cayenne. Les participants doivent s’habiller en blanc.