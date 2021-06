Nouvelles dates de concours d'entrée à l'EGC les 6 et 7 juillet prochains

Lindy Nedan •

Cela fait 11 ans que l’École de Gestion et de Commerce de Guyane forme la jeunesse à des métiers qui recrutent : chargé(e) d'affaire, attaché(e) commercial(e), chargé(e) de communication ou encore chef(fe) d'entreprise.

Promotion 2020 de l'EGC Guyane. Parmi eux Heleneschka Horth, devenue depuis Miss Guyane 2020 • ©EGC Guyane

La première phase d’admission de parcours sup a débuté le 27 mai et se termine le 16 juillet 2021. Une période durant laquelle les étudiants reçoivent les différentes propositions d’admissions des établissements d’enseignement supérieur. S’ils n’obtiennent pas satisfaction, ils peuvent à partir du 16 juin et jusqu’au 16 septembre 2021, effectuer 10 nouveaux vœux. Une nouvelle opportunité pour ceux qui ne sont pas inscrits aux concours de l'EGC en avril dernier. Les explications de Marko Gabou, directeur de l'établissement :

Comment s'inscrire au concours d'entrée de l'EGC ?

Dans cette phase, ceux inscrits en liste d’attente ou indécis peuvent, via la plateforme Parcours Sup participer aux épreuves d’admission de l’Ecole de Gestion et de Commerce de la Guyane. Un concours où les bulletins de Première et de Terminale sont scrutés à la loupe. De plus, l’entretien avec le jury par visioconférence constitue 50% de la note finale.

L'entretien avec le jury compte pour 50% de la note finale

Après l’admission, traditionnellement en septembre-octobre, l’aventure commence. Chaque année, les étudiants jonglent entre théorie et pratique. En plus des cours, ils montent des projets pédagogiques en équipe qui seront évalués. Une façon d'immerger les élèves dans le monde du travail afin qu’ils aient toutes les clés en main, une fois le diplôme décroché.

Travailler en équipe pour réussir

Des exercices qui complètent l’expérience acquise en entreprise. Sur 3 ans, ces futurs bachelors ont 47 semaines de stage à effectuer. Ainsi ils ont la possibilité de travailler une fois le cursus terminé. La majorité préfère toutefois continuer en master dans l'hexagone ou l'étranger.

Etudiants de 1ère année promotion 2021 • ©EGC Guyane

Un établissement de l'enseignement supérieur à l'épreuve de la crise sanitaire

Comme la plupart des établissements de l'enseignement supérieur, l'ECG a été secouée par la crise sanitaire. Ce qui ne l'a pas empêchée de connaître une augmentation de ses effectifs en septembre 2020 :

L'EGC et la crise sanitaire

La formation, comme la plupart des écoles privées, à un coût: 5 000€ l’année qui peuvent être subventionnés jusqu’à 50%, voire plus, pour les étudiants boursiers.

Coût de la formation

Cette école de commerce a encore de beaux jours devant elle. Si le quota de quinze inscrits est atteint, une antenne pourra voir le jour à Saint-Laurent du Maroni en septembre prochain.

Une antenne créée à Saint-Laurent-du-Maroni pour la rentrée 2021

Créée il y a 11 ans par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Guyane, l'EGC présente en moyenne un taux de réussite aux examens estimé à 85% chaque année.