Nouvelles démissions amérindiennes au Grand conseil coutumier de Guyane

Une semaine après le départ de la communauté Kali’na du Grand conseil coutumier, les organisations autochtones annoncent la démission de Aulagea Thérèse, de la Foag et Jean-Philippe Chambrier, de la Fédération Lokono.

Le Grand conseil coutumier connaît des démissions en cascade suite à l’élection de Sylvio Van Der Pijl, chef coutumier du village de Balaté (Saint-Laurent du Maroni). Après les Kali’na le 3 octobre, ce sont désormais Jean-Philippe Chambrier, de la Fédération Lokono et Aulagea Thérèse, de la Fédération des organisations autochtones de Guyane (Foag) qui se retirent de l’instance.

Pour comprendre le point de rupture, il faut remonter au 28 septembre. Alors que les instances amérindiennes ont désigné Éric Louis et Jean-Philippe Chambrier pour les représenter, Sylvio Van Der Pijl remporte les suffrages. Les neuf voix businengées ont fait la différence.

Dans un communiqué paru ce 7 octobre, les organisations autochtones de Guyane ( l'Onag, la Foag, la Fédération Lokono, l’association T'Leuyu, l’association Panakuh, le Collectif des premières nations, Washikoa, Washiba Lokono) annoncent les deux nouvelles démissions et renouvellent leur soutien au peuple Kali’na. Ils réaffirment par ailleurs leur condamnation de « l’ingérence des capitaines Aluku, prétendant représenter l’ensemble des six peuples businengés sans consultation ni respect des procédures coutumières en vigueur. »

Les signataires appellent à la vigilance « face aux dérives qui mettent en péril l’équilibre fragile de nos relations coutumières » et détaillent leur positionnement, resté inchangé : « Il est primordial que nos droits ancestraux et notre souveraineté soient respectés dans toute discussion concernant nos terres et nos ressources. En tant qu’organisations autochtones, nous nous tenons aux côtés du peuple Kali’na et de toutes les communautés qui luttent pour la préservation de leur souveraineté, de leur identité et de leurs traditions. Ensemble, nous réaffirmons la nécessité de protéger nos terres non cédées, de sauvegarder notre autonomie et d’assurer un avenir fondé sur le respect de nos valeurs ancestrales. »

Jean-Philippe Chambrier annonce que la situation devrait évoluer dans les jours à venir. « La suite, ce sera une grande réunion avec tout le monde. Nous allons fixer la date cette semaine. Lors de cette réunion avec les chefs coutumiers nous allons décider si nous nous retirons complètement du Grand conseil coutumier ou si certains y restent. » Quant aux relations avec les autres membres du Grand conseil coutumier, Jean-Philipe Chambier est clair : « le dialogue est complètement rompu avec les Alukus. Je précise bien les Alukus parce que pour moi ils ne représentent pas tous les businengés. »





