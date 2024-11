Olivier Goudet et Yvane Goua devant la justice pour des manifestations durant la crise sanitaire, la décision sera rendue le 25 janvier

Ce mardi 19 novembre, Olivier Goudet et Yvane Goua étaient convoqués devant le tribunal correctionnel. La justice reproche aux représentants de l’association "Trop Violans 973" l’organisation de manifestations non déclarées durant la crise sanitaire en 2021. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier.

Décision le 16 janvier

L’affaire avait déjà été renvoyée une première fois à la demande d’une partie de la défense. Ce matin, l’audience a eu lieu et la décision sera rendue le 16 janvier prochain.

Six mois de prison avec sursis requis et interdiction de manifester durant deux ans

Il est reproché à Olivier Goudet et Yvane Goua d’avoir organisé des manifestations de la "Caravan de la liberté". Ils comparaissaient aussi pour "entrave à la circulation, et refus de donner des empreintes".

La procureure a requis six mois de prison avec sursis et une interdiction de participer à des manifestations durant deux ans.

Réaction

"Il nous est reproché d’être des animateurs de manifestations, on est passé d’organisateurs à animateurs", a réagi à la sortie de l’audience, Yvane Goua. Selon elle, "le dossier est trop léger, et il n’y a pas de preuve qu’ils aient été les organisateurs des manifestations". Elle dénonce aussi une "absence de preuve sur l’accusation d’entrave à la circulation".

Elle ajoute que "ce dossier est juste un beau et joyeux bordel, rien d’autre". "Le but est de nous faire taire et nous retirer du paysage de Guyane", conclut-elle.