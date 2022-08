Opération cartables 2022 - Solidarité : une quarantaine de cartables distribués aux enfants de l'Amapo

Ils sont une quarantaine d’enfants, issus de foyers défavorisés. Ils vont recevoir un cartable entièrement équipé de fournitures scolaires. Cette opération de l’Amapo n’avait pas eu lieu depuis 5 ans. Une collecte de dons a été lancée par l’association fondée par Sœur Jeanne.

Marie-Claude Thébia •

Un cartable et ses fournitures scolaires pour 40 enfants de l'Amapo • ©DR

Stylos, dictionnaires cahier de texte, crayons, peinture et pinceaux, trousse, une rentrée cela se prépare. Seulement malgré les aides sociales, certains parents ont du mal à préparer la scolarité de leurs enfants. Plus de 50 % en Guyane, des familles vivent sous le seuil de pauvreté. Les associations caritatives œuvrent pour aider les foyers. C’est le cas de l’association Saint-Martin De Porres, bien connu sous le nom d’Amapo, située au cœur du village chinois à Cayenne.

Depuis 1980, cette association a aidé des milliers d’enfants. A la mort de sa fondatrice Sœur Jeanne à l’âge de 93 ans, une autre équipe a pris le relais. La dernière Opération cartable a eu lieu en 2017.

Cette année, elle a été renouvelée. Un appel aux dons a été lancé auprès d’entreprise et de particuliers. Un peu plus de 2 000 euros ont été collectés. Vingt-six donateurs sont désormais. Il est toujours possible de faire un don.



Alex Polony président association Amapo • ©HERNANNDEZ-GARCIA SALOMON On voit bien ce qui se passe aujourd’hui. L’appauvrissement de beaucoup de personnes est réel. Cela donne tout son sens à l’opération. C’est une action qui a commencé pour la première fois en 2017. Nous devions l’organiser tous les deux ans, mais en raison de la crise sanitaire, nous ne l’avons pas reconduite. Cette année, avec Amelie Toko, la porteuse de projet cela a pu se faire. Nous avons eu des sponsors et des donateurs. Le compte est toujours actif, de 5 à 50 euros. Cinquante euros c’est le prix d’un cartable complet. Alex Polony président association Amapo

De l'accompagnement social

L'Amapo aide au soutien scolaire d’enfants âgés de 7 à 15 ans. L’aide aux devoirs est effectuée par des bénévoles. Durant des années, les enfants bénéficient de ce support. Les familles sont connues de l’association.

Ce sont les enfants qui viennent pour le soutien scolaire dans notre association qui sont en premier concernés. Nous avons privilégiés les petites sections CE1 CE2 CM1et CM2. Nous avons préféré privilégié ces enfants. Il n’y a pas de conditions d’éligibilité car nous connaissons les parents, nous savons qu’ils sont dans le besoin.

L'Opération cartables 2022 restera sans doute un souvenir inoubliable. Les deux parrains sont Rodman et Lova Jah, qui tous deux accompagneront les enfants.