4 ans de prison ferme pour le piroguier-passeur récidiviste interpellé sur l'Approuague avec 34 brésiliens en situation irrégulière

C'était le 9 février au tribunal de Cayenne, l'affaire du piroguier-passeur récidiviste était inscrite au rôle. L'homme avait été interpellé le 14 janvier dernier à hauteur de l'embouchure de l'Approuague. Il transportait dans sa pirogue 34 brésiliens en situation irrégulière. Circonstance aggravante pour le procureur : il n’y avait aucun équipement de navigation ni de sécurité et seulement 21 gilets, pour 35 personnes.



5 jours avant son arrestation, il avait déjà été condamné à 8 mois de prison avec sursis, pour une affaire similaire.

Pour l’avocate de la défense, Safia Benhamida, il s’agit avant tout d’un drame de la misère sociale :

Mon client vient de l'état de Macapa et on connait l'état de calamité publique qu'a connu le Brésil et qui engendre aujourd’hui une augmentation de la criminalité, de la délinquance et notamment, l'arrivée clandestine en Guyane de personnes étrangères qui viennent trouver un moyen de subsistance ou des conditions de vie plus honorables.