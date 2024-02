40 000 euros détournés à la Ligue de football de Guyane : le suspect reconnaît les faits

L’ancien trésorier de la Ligue de football de la Guyane suspecté d’abus de confiance a reconnu les faits, a indiqué la police nationale ce 8 février. Plusieurs dizaines de milliers d’euros ont été détournées entre 2022 et 2023. Une large partie de l'argent servait à payer des voyages personnels.

Les soupçons remontent à septembre 2022. Les dirigeants de la ligue constatent des mouvements étranges sur le compte de la Ligue de football de la Guyane. Il s'agit des retraits d’argent émanant notamment de l’Hexagone.

La commission financière commence alors une enquête et des explications sont demandées au trésorier. À la fin du premier trimestre 2023, une plainte est déposée par Marcel Bafau, président de la Ligue de football de Guyane. L’enquête est menée par la cellule économique et financière du service territorial de la police judiciaire.

De l'argent détourné pour des voyages

40 000€ ont été détournés en paiement de voyages d’agrément aux Antilles, en France ou encore à Miami, aux Etats-Unis. On parle d’une dizaine de voyages entre mars 2022 et janvier 2023.

Des retraits d’argent et des virements à destination du compte personnel de l’ancien trésorier sont également mis à jour, pour un total de 22 000€ servant à alimenter une passion pour les jeux de casinos. L’intéressé a reconnu les faits au cours de l’enquête et sera jugé prochainement.

Pour la Ligue, le préjudice est non négligeable. Plusieurs déplacements des catégories jeunes de U13 à U15 en filles et garçons sont prévus au second semestre cette année vers la Caraïbe pour des compétitions Concacaf. Chaque déplacement coûte près de 20 000€ uniquement pour les billets d’avion.