Asani : la légende du Maroni

Des élèves de cinq collèges de Saint-Laurent-du-Maroni ont réalisé plusieurs séries fictives ou documentaires. Des mini-épisodes où se posent en filigrane leur quotidien dans l’Ouest guyanais. De ce projet initié par le Pôle Image Maroni sont nées trois productions : Fais voir Soolan, Ti-Moun Maroni et Asani. Pour ce dernier volet sur trois, consacrés à cette série, focus sur Asani : bienfaiteur des adolescents en mal d’estime de soi.

Lindy Nedan •

Personnage sorti tout droit de l’imaginaire des collégiens du Maroni, Asani est un héros des temps modernes. Il vient en aide aux adolescents en difficulté. La colère, la tristesse, l’injustice ou encore l’incompréhension sont autant d’aléas de la vie quotidienne auxquels doivent faire face ces jeunes. Entre l’enfance qui s’éloigne et la perspective de la vie d’adulte, les questions, les doutes sont nombreux. D’où le rôle d’Asani.

Le personnage d'Asani • ©Guyane la 1ère

Réactif quand il est sollicité, il apparaît aussi quand on ne s’y attend pas. Asani a la parole qui soulage, qui fait du bien. Le bon conseil afin de voir les problèmes d’un autre œil. L’écoute est indispensable pour se sentir compris. Comme un père ou un grand frère, il apaise les esprits tourmentés, prône la voie de la patience et l’art de subtilité.

C’est ainsi que ces élèves ont imaginé cette série. La réalisation de ces cinq épisodes a été aussi un travail collaboratif.

Extrait Asani • ©Pole Image Maroni

Initiative du projet pédagogique

Ce projet pédagogique a eu pour ambition d’initier les collégiens à l’univers cinématographique. Si l’idée n’était pas forcément de créer des vocations, ce projet a permis à ces jeunes de se découvrir hors les murs du collège. Réfléchir ensemble sur la trame de fond, s’entraider, observer, décrire et construire.

Apprendre à articuler un scénario autour d’un fil conducteur, créer les personnages, penser aux péripéties, au développement puis au dénouement de l’histoire. Concevoir le décor, prévoir le placement du matériel. La sélection des acteurs est importante.

Asani c'est un être un peu comme la dame blanche, il est fictif. Dans la série, nous avons voulu partager notre perception de ce personnage originaire de Saint-Laurent-Du-Maroni Baptiste, comédien

Une fois les comédiens désignés, le travail commence. Il est nécessaire de s’approprier le texte, de l’apprendre par cœur, de rentrer dans la peau du personnage. Tourner une scène puis recommencer. Recommencer encore jusqu’à ce que le plan parfait soit en boîte. Avoir des exigences, le souci du détail.

C’est un savoir-faire désormais acquis pour Baptiste et ces camarades. Au départ, ces élèves du collège Albert Londres sont à présent à l’aise dans cet univers.

120 élèves ont participé à ce projet

Pas moins de 120 élèves de Saint-Laurent-du-Maroni ont participé à ce projet. Les collèges Eugénie Tell Eboué (4ème), Albert Londres (5ème), Paul Jean-Louis (4ème), Léodate Volmar (3ème), Eugène Bouyer d’Angoma (4ème). Un projet porté par le Pôle Image Maroni dans le cadre du dispositif Education artistique et culturelle (EAC). Il a pu être mis en place grâce au soutien de la DCJS Guyane, du rectorat, du CNC et de la commune.

Asani- Comédiens de la série • ©Guyane la 1ère

Des élèves accompagnés par des professionnels du domaine : Antarès Bassis, scénariste et réalisateur de la série Trepalium. Mais aussi Serge Poyotte, réalisateur guyanais du long métrage Le lien qui nous unit. Quatre techniciens du Pôle Image Maroni ainsi que deux professeurs par classe ont apporté leurs collaborations sur ces réalisations.

Le tournage a commencé début de 2020. Trois épisodes ont pu être tournés avant la crise sanitaire. Il a fallu attendre la fin de cette année là pour réaliser les deux derniers épisodes. Cinq épisodes élaborés avec des thématiques différentes. Chaque épisode a été écrit par une classe de chaque collège associé, de la 5ème à la troisième.

La classe de 5 ème du collège Albert Londres a écrit et réalisé l’épisode 1 « L’apparition »

du collège Albert Londres a écrit et réalisé l’épisode 1 « L’apparition » La classe de 4 ème du collège Eugénie Tell Eboué a écrit et réalisé l’épisode 2 « Le désir »

du collège Eugénie Tell Eboué a écrit et réalisé l’épisode 2 « Le désir » La classe de 4 ème du collège Paul Jean-Louis a écrit et réalisé l’épisode 3 « Le pacte »

du collège Paul Jean-Louis a écrit et réalisé l’épisode 3 « Le pacte » La classe de 4 ème du collège Bouyer d’Angoma a écrit et réalisé l’épisode 4 « Mystérieuse rencontre »

du collège Bouyer d’Angoma a écrit et réalisé l’épisode 4 « Mystérieuse rencontre » La classe de 3ème du collège Léodate Volmar a écrit et réalisé l’épisode 5 « L’héritage »

Une collaboration entre le Pôle Image Maroni et le groupe France Télévisions permet de les retrouver dans leurs intégralités sur le site de Guyane la 1ère.