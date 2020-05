La cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne retrouve ses fidèles

Tenue rouge et gestes barrières de rigueur dimanche matin à la Cathédrale Saint-Sauveur à l’occasion de la Pentecôte. Monseigneur Emmanuel Lafont a célébré la première grand-messe d’après confinement sous les voûtes de l’édifice religieux de Cayenne.

Isabel Lerouge/JH •

Démasquons notre joie d’être ensemble !

Messe de pentecôte dans la cathédrale de Cayenne • ©Isabel Lerouge

Beaucoup d’émotion, de joie de retrouver les lieux. Ça m’a beaucoup manqué. Les gestes barrières, c’est un petit peu impressionnant au début et puis tout au long de la messe, on s’y fait. De toute façon,on est obligé.

Mesures sanitaires à l'entrée de la cathédrale • ©Isabel Lerouge

Ils ont bien arrangé l’église, je suis content de retourner dans la maison.





L’église applique les consignes et s’adapte

L'église numérique • ©Isabel Lerouge

On n’avait pas pensé aux poubelles donc maintenant c’est fait ! On n’avait pas pensé à une multitude de choses par rapport au fait de nettoyer après aussi par exemple.



L'évêque de Guyane • ©Isabel Lerouge

C’est avec ces mots que l’évêque de Cayenne a accueilli ses fidèles. Un moment empreint d’émotions et de recueillement pour beaucoup.Régine, une fidèle confieHenri, un autre fidèle se dit soulagé et heureux d’être de retour dans la cathédrale de Cayenne.Masque obligatoire, gel hydro alcoolique distribué à l’entrée, distances de sécurité matérialisées clairement.Exit les missels en version papier, vecteurs de contamination.Les textes liturgiques et les paroles de chants ont été projetés pendant l’office.L’équipe des catéchistes n’a pas lésiné sur les moyens. Chaque messe est l’occasion d’améliorer le dispositif sanitaire.Rose-Marie ANTOINE EDOUARD, la cheffe de chœur préciseAvant la fin de la messe, une lingette est distribuée à tous les fidèles.Chacun doit faire place nette avant de quitter la cathédrale. Des gestes barrières qui n’ont pas surpris.

L’évêque de Cayenne avait effectué tout un travail de pédagogie auprès de ses ouailles durant le confinement.

Les fidèles ont été extrêmement responsables et disciplinés. Nous étions contents de nous retrouver mais c’est une joie qui était plus intérieure qu’extérieure.

Nous ferons attention à ce que les objets liturgiques passent le moins possible de main en main.

Durant la messe, une dizaine de catéchèses ont fait leur confirmation. A noter que la capacité d’accueil de l’édifice, de 800 personnes en temps normal, a été réduite à 200. Un élément dont il faudra tenir compte désormais à l’occasion des grandes célébrations.