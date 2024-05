Cérémonie du 8 mai 1945 à Saint-Laurent-du-Maroni : une commémoration empreinte de solennité

Ce 8 mai à 9h, à Saint-Laurent-du-Maroni, s'est tenue la cérémonie du 8 mai, présidée par David Ursulet, sous-préfet, honorant la mémoire des combattants de 1945 avec remise de médailles et hommages rendus.

Le sous-préfet David Ursulet ouvre la commémoration du 8 mai à Saint-Laurent-du-Maroni • ©Eric Léon

La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 a été solennellement célébrée ce matin à 9h à Saint-Laurent-du-Maroni, orchestrée par Monsieur David Ursulet, sous-préfet chargé de mission, commissaire à la lutte contre la pauvreté. L'événement a rendu hommage à ceux qui ont lutté lors de la Seconde Guerre mondiale.

Le Colonel Roméo François, chef du RSMA de la Guyane, décerne une médaille militaire en reconnaissance d'un service distingué • ©Eric LEON

La cérémonie a débuté par la remise de la médaille militaire au sein du régiment du Service Militaire Adapté de la Guyane (RSMA). Le Colonel Roméo François, chef de corps du régiment, a joué un rôle prépondérant dans cette remise de distinction, une des plus élevées en France, destinée à récompenser les exploits extraordinaires ou le long service sous les drapeaux.

Le programme de la cérémonie incluait la lecture de messages de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Patricia Mirallès, secrétaire d'État aux anciens combattants, reflétant l'engagement continu du gouvernement envers la mémoire des anciens combattants. Cette séquence solennelle s'est poursuivie par un dépôt de gerbes et une minute de silence, honorant ainsi la tradition du recueillement en mémoire des disparus.

Les officiels rendent un hommage respectueux, se tenant debout face au monument aux morts • ©Eric Léon

L'instant le plus émouvant de la matinée a été sans doute l'hommage rendu aux disparus, marqué par la sonnerie aux morts suivie d'une minute de silence et de l'interprétation de l'hymne national, la Marseillaise. Ces hommages ont renforcé le sens de la mémoire collective et du respect profond pour les héros de la nation.

La cérémonie de ce matin n'était pas seulement une occasion de souvenir et d'honneur envers ceux qui ont lutté pour la liberté ; elle a également servi de rappel des valeurs de courage et de discipline, jugées essentielles pour les futures générations.