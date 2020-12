Covid-19: le Comité scientifique préconise un report de la rentrée des classes en Guyane

Toute 1ère recommandation des membres du Comité Scientifique Territorial : le report d’une semaine de la rentrée des classes après les fêtes en Guyane. Une rentrée des classes décalée pour éviter de nouveaux clusters dans les écoles.

Le docteur Antoine Burin, conseiller de crise Covid-19 de la CTG précise

Notre 1er avis est de saisir le Recteur de l’académie pour que la rentrée se fasse une semaine après la rentrée prévue pour permettre de mettre en place une politique de tests antigéniques avant de remettre les enfants dans le grand bain scolaire et de voir l’émergence de symptômes pour savoir exactement où on en est. Cela nous semble important afin de diminuer et limiter l’arrivée de la 2ème vague.

Docteur Antoine Burin, conseiller de crise Covid-19 de la CTG