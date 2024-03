Cuisine solidaire : 100 repas du cœur au Lycée Lumina Sophie

Le 25 mars, une effervescence particulière régnait dans les cuisines du Lycée Lumina Sophie de Saint-Laurent-Du-Maroni. Sous la houlette de Tania Giffard, professeure de biotechnologie, et du chef crêpier Thomas le Gall, les élèves se sont mobilisés pour une cause noble : préparer 100 repas pour les familles en difficulté, dans le cadre de la Tablée des Chefs.

Des mains jeunes et engagées préparent des repas solidaires

Au Lycée Lumina Sophie de Saint-Laurent-Du-Maroni, la solidarité prend la forme de délicieux repas. Pour la deuxième année consécutive, l'établissement participe à la Tablée des Chefs, une initiative visant à lutter contre l'insécurité alimentaire et promouvoir l'éducation culinaire. Tania Giffard, professeure de biotechnologie, et ses élèves en CAP de service en restauration, se sont mobilisés pour préparer 100 repas destinés aux familles en difficulté, distribués par le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale).

Ces jeunes chefs concoctent plus que des repas : ils préparent de l'espoir.

Le projet, qui bénéficie de la collaboration du chef crêpier Thomas le Gall, met l'accent sur l'utilisation de produits locaux et la réduction du gaspillage. Le menu, équilibré et respectueux de l'environnement, comprend du riz pilaf, du poulet avec un assortiment de légumes, et un crumble de pommes en dessert, avec une attention particulière à ne rien jeter, transformant les épluchures en court bouillon.

Les futurs chefs de Lumina Sophie cuisinent pour une cause

Cette initiative est un véritable tremplin pour nos élèves, leur permettant de démontrer leurs compétences tout en participant activement à la lutte contre l'insécurité alimentaire

souligne Tania Giffard.

Thomas le Gall ajoute : « Il est essentiel d'inculquer la valeur du travail d'équipe et de l'engagement social dans la formation de ces jeunes professionnels. »

Chaque plat, un geste d'amour : Les lycéens aux fourneaux

Dans les cuisines, l'ambiance est à la fois studieuse et chaleureuse. Les élèves, concentrés, s'affairent autour des plans de travail, épluchant, coupant, cuisinant avec un enthousiasme contagieux. La préparation des plats devient un ballet orchestré, où chacun connaît sa partition. Les oignons sont finement ciselés, le poulet mariné prend des arômes prometteurs, et les légumes sont découpés avec précision. La promesse d'un repas réconfortant prend forme sous les mains habiles de ces jeunes apprentis, sous l'œil attentif de leurs chefs.

Une centaine de plats préparés avec soin pour ceux qui en ont le plus besoin

Finalement, les 100 plats, empreints de saveurs locales et de bienveillance, sont remis au CCAS de Saint-Laurent-Du-Maroni. L'organisation, connue pour son action auprès des plus démunis, s'est chargée de la distribution, assurant ainsi que chaque repas concocté avec tant de soin trouve sa place auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Cette chaîne de solidarité, initiée par les élèves et encadrée par les professionnels, illustre parfaitement l'impact positif de la collaboration et du partage de compétences au service de la communauté.