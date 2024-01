Dave Abissoina : de la Guyane aux sommets du Tumbling et de la sécurité routière

Dave Abissoina, 27 ans, est un sportif et un formateur qui a su se distinguer dans des domaines variés. Passionné par les sports acrobatiques et les véhicules à moteurs, il a quitté son département d'outre-mer pour réaliser ses ambitions dans l'hexagone.

Dave Abissoina est devenu l'un des plus jeunes Français à avoir obtenu un diplôme de formateurs de poids lourd • ©Dave.Abissoina

Gymnaste de haut niveau pendant trois ans Dave Abissoina s'est spécialisé dans le tumbling, une discipline qui consiste à enchaîner des acrobaties sur une piste de 25 mètres. En 2016, le Saint-Laurentais a décroché le titre de champion de France de tumbling en catégorie senior, une première pour un Guyanais. Il a également participé à plusieurs compétitions internationales, représentant la France et la Guyane.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dave Acrobate (dave_acrobate)

En 2019, Dave Abissoina a intégré le Cirque du Soleil, la célèbre compagnie de spectacle canadienne, après avoir réussi une audition. Il est l'un des rares Guyanais à faire partie de cette troupe, qui regroupe des artistes de haut niveau venus du monde entier. Il a ainsi pu exprimer son talent et sa créativité sur scène, devant des milliers de spectateurs.

Parallèlement à sa carrière sportive, ce jeune a suivi des formations professionnelles dans l'enseignement de la conduite et dans la sécurité routière, deux domaines qui le passionnent également. Ainsi, il est devenu l'un des plus jeunes Français à avoir obtenu un diplôme de formateur de poids lourd, lui permettant de transmettre son savoir-faire aux futurs conducteurs de camions. Il est également le plus jeune formateur FMESR de France (Formateur aux Métiers de l'Education et de la Sécurité Routières), un diplôme qui atteste de sa compétence à former les enseignants de la conduite et de la sécurité routière.

Dave Abissoina et ses collègues de classe 2 ème session de formation FMESR 2023 • ©D.A

En 2023, Dave a franchi une nouvelle étape en devenant le premier Guyanais à obtenir le diplôme le plus élevé en sécurité routière, le BEPECASER (Brevet pour l'Exercice de la Profession d'Enseignant de la Conduite Automobile et de la Sécurité Routière), mention deux-roues.

Ce diplôme lui permet de former les futurs conducteurs de motos, un moyen de transport très prisé en Guyane. Il espère aujourd'hui retourner dans son département d'origine pour partager son expérience et son expertise avec les jeunes Guyanais, en leur inculquant les valeurs de la sécurité et du respect sur la route.



Aider les jeunes de Guyane à se réaliser dans le sport

Dave Abissoina sportif et formateur s'est distingué dans divers domaines. Maintenant, ce jeune Saint-Laurentais souhaite être une source d'inspiration pour les jeunes de son pays qu'il encourage à réaliser leurs rêves, à repousser leurs limites pour viser l'excellence.

Son expérience comme athlète de haut niveau il souhaite la mettre au service de tous, notamment, pour promouvoir le sport en Guyane.

Partout, où se rend Dave, il se fait aussi l'ambassadeur de la culture guyanaise et de son identité.



Professionnellement, Dave Abissoina souhaite apporter sa pierre à la réduction du taux de mortalité sur les routes de Guyane. Cela passe, aussi, par la formation rigoureuse des enseignants de la conduite dans le département.

Son expérience et ses compétences le positionnent idéalement pour former la prochaine génération de conducteurs en Guyane.