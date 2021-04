Des femmes de Maripa-Soula marchent contre les violences et les agressions sexuelles

Jocelyne Helgoualch •

"C’est dommage ! On n’est vraiment pas beaucoup ! La violence à Maripa-Soula, elle est pourtant là ! On ne se sent pas protégée" déclare une des manifestantes.

Manifestation à Maripa-Soula • ©R Hacquet

Ils sont pas une centaine de citoyens de Maripa-Soula à marcher dans les rues la commune du Maroni. Les manifestants sont en majorité des manifestantes. Toutes ont la même angoisse : la peur d'être agressées. Tous les jours, il y a des violences ! Ce n’est pas normal ! s'exclame Maria, résidente de la commune depuis près de 10 ans.

Une marche contre la violence. Une violence à l'égard des femmes

L'initiative part de soignantes agressées. La toute dernière agression a choqué tous les participants de la manifestation. Une soignante a été rouée de coups le week-end dernier devant l'entrée de sa maison.

Maripa-Soula marche contre les violences • ©R Hacquet

Les soignants de Maripa-Soula, nombreux dans la manifestation • ©R Hacquet

On voudrait qu’on nous propose des moyens pour que ce soit beaucoup moins anxiogène pour tout le monde.

Témoignage de femmes de Maripa-Soula • ©R Hacquet

Seul représentant officiel: Serge Anelli, le maire de Maripa-Soula mais aucune annonce pour rassurer les femmes.

Les manifestants réclament la mise en place d’un éclairage et le renforcement des patrouilles de la gendarmerie.