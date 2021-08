Devenir enfin lycéenne, un statut scolaire très convoité par Maylee Courtois

Maylee a vraiment hâte dans finir avec son statut de collégienne :



Le ton est donné. Cette jeune fille est pressée de passer à une autre étape. D'ailleurs de bonne élève sans difficulté particulière, elle reconnaît que son année de 3ème au collège Saint-Pierre a été en dent de scie :

Ses résultats n'ont donc pas été à la hauteur de son potentiel. Les affres de l'adolescence s'ajoutant à des conditions d'enseignement pertubées. Le confinement et l'éloignement du collège lui ont finalement pesé.

J'attends du lycée plus d'autonomie, que l'on soit moins sur notre dos comme au collège. J'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes et de recommencer à travailler. Je n'ai pas très bien terminé mon année.



Le protocole sanitaire en raison de la crise covid ne lui pose aucun problème, largement sensibilisée sur son importance, Maylee a bien intégré les gestes barrières au quotidien. Elle fait très attention à l'école et avec ses amis. Le plus pénible a été le confinement :

Au début j'étais la personne la plus heureuse du monde et au fur et à mesure que le temps passait j'ai commencé à regretter. Je n'avais pas pris conscience de ce qui se passait...Je voulais retourner en classe, on est avec tout le monde et cela donne envie de travailler. A la maison toute seule, les professeurs ne pouvaient pas s'occuper de nous individuellement. J'avais du mal...