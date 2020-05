Distribution d'une saisie de 2 tonnes de wassaï et de poissons à Saint-Georges de l'Oyapock

Les contrôles sur le fleuve Oyapock et à la frontière brésilienne ont permis aux forces de l'ordre d'appréhender un bateau qui transportait 2 tonnes de wassaï et de poissons.

Les denrées ont été distribuées aux habitants de Saint-Georges.

Jocelyne Helgoualch/Claude Joseph •

distribution alimentaire • ©Claude Joseph

Distribution de wassaï saisie par la PAF • ©Claude Joseph



Ce midi, la municipalité a organisé une distribution pour tous les habitants de la commune

Tôt ce samedi matin, la Police aux Frontières surveille la frontière. Le fleuve Oyapock est sous haute surveillance avec l'épidémie de coronavirus qui circule dans la ville brésilienne d'Oiapoque et dans la region de l' Amapa.Les forces de l'ordre interceptent entre Ouanary et 3 Palétuviers un bateau brésilien qui transporte à son bord un gros chargement de wassaï et de poissons.Les 2 tonnes de denrées alimentaires ont été saisies et rapatriées à Saint-Georges de l'Oyapock puis données aux autorités municipales.Avec le confinement sur Saint-Georges et Camopi, de nombreuses personnes ont d'énormes difficultés pour s'alimenter.La saisie de la PAF, redistribuée aux habitants est donc bienvenue.