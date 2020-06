Education : L’art pour un autre regard sur la cité

L'Université de Guyane et l'Université Clermont-Auvergne proposent en ce moment un concours de création artistique ouvert à tous, à l'exception des artistes professionnels. Un moyen de raconter la société guyanaise sous toutes ses facettes et la vie du territoire.



Peintures, crayons, ciseaux, pellicules photo ou encore bloc d’argile. A chacun son mode d’expression. L'Université de Guyane et celle de Clermont Auvergne s’associent pour proposer un concours de création artistique dans le cadre des programmes "Sociétés, cultures et politiques" et "Handicap et citoyenneté". Ce concours est ouvert à tous, étudiants ou non, à l'exception des artistes professionnels.Professeur de droit public à l’Université de Guyane, Florence Faberon est à l’initiative du concours. Elle explique : « Durant le confinement, l’université avait organisé un cycle de conférences. En cette période difficile, il était important de garder un contact avec les étudiants et leur actualité. L’idée du concours s’inscrit dans cette continuité puisque l’université est aussi une ouverture sur la cité. Il s’agit de dire comment on arrive à faire émerger du beau ou du temps de réflexion grâce à la création artistique. »Quatre catégories sont ouvertes :- « Ma collectivité » : la perception de la collectivité choisie pourra être du passé, du présent ou une vision futuriste ; elle pourra tenir à son environnement, sa zone géographique, ses populations, ses traditions, son économie, ses dynamiques culturelles…- « Égalité »-« Vivre, s'engager et se dépasser »- « Le handicap »Un jury sélectionnera dix œuvres par catégorie. Elles seront exposées sur internet et soumises au vote des étudiants des universités de Guyane et Clermont Auvergne en septembre. Il y aura aussi deux prix spéciaux du jury : un pour les moins de 16 ans et un pour les plus de 16 ans. Au total 7 prix sont à gagner dont un aller-retour Guyane-France hexagonale ou inversement, des tablettes, des ordinateurs portables et des appareils photographiques.Les créations, nécessairement une image fixe, sont à remettre par messagerie électronique au plus tard le 30 juin.Renseignements : https://drive.uca.fr/d/8c3b687e30084744806f/