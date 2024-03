Emploi jeunes : le CEJ transforme l’esplanade Laurent Baudin en carrefour d’opportunités

Mardi 26 mars, pour le 2è anniversaire du Contrat d'Engagement Jeune (CEJ) de France Travail, une centaine de jeunes ont exploré des perspectives d’emploi à travers des ateliers et rencontres, sur l’esplanade de l’Office du Tourisme.

Au cœur de l'esplanade, des jeunes engagés du CEJ partagent leur expérience et guident les nouveaux venus vers des horizons professionnels prometteurs • ©Eric Léon

L'esplanade Laurent Baudin, accueillait le dispositif Contrat d'Engagement Jeune (CEJ) de France Travail qui célébrait son deuxième anniversaire. Une centaine de jeunes, accompagnés de leurs conseillers et d'employeurs, ont exploré des voies professionnelles grâce à des ateliers interactifs et des rencontres ciblées.

L'événement, organisé par et pour les jeunes, avait pour but de faciliter la rencontre entre ces derniers et des employeurs potentiels, ainsi que des organismes de formation. Les participants ont eu l'occasion de présenter des ateliers préparés avec le soutien de France Travail, démontrant ainsi leurs compétences et leurs aspirations professionnelles.

Madly HO-SACK-WA Responsable d'équipe à France Travail à Saint-Laurent du Maroni • ©Eric LEON Nous voulions aussi montrer nos talents, au-delà de l'insertion professionnelle,

explique Madly, responsable d'équipe à France Travail. "Il y avait de la danse, du chant, et même des Panguis confectionnés par les jeunes."

L'innovation de cette édition a été marquée par l'utilisation du "Yookan mobile", permettant aux jeunes de s'immerger dans différents métiers via des casques de réalité virtuelle.

Melvin Dos Reis de Yookan • ©Eric LEON C'est une immersion professionnelle totale. Ils se retrouvent dans la peau d'un professionnel et découvrent les métiers en 3D, en 360 VR,

précise Melvin, membre de l'association Youcan, soulignant l'enthousiasme suscité par cette approche immersive.

Les jeunes du CEJ en pleine action, guidant les nouveaux venus à travers les ateliers et les démonstrations, incarnant l'esprit d'entraide et de communauté • ©Eric LEON

L'événement a non seulement mis en avant les parcours des jeunes engagés dans le dispositif CEJ mais a également favorisé des échanges enrichissants entre les anciens et les nouveaux participants. "L'objectif était aussi qu'ils se rencontrent, qu'ils partagent leur expérience," ajoute Madly, qui illustre l'importance de la communauté et du réseau dans le chemin vers l'emploi.

Un moment de pur partage : la danse d'Awassa exécutée par les jeunes du CEJ devient une expression vivante de leur identité et de leur engagement communautaire • ©Eric LEON

Cette journée a été l'occasion pour les jeunes de découvrir un éventail de métiers, d'affiner leurs projets professionnels et de tisser des liens précieux avec le monde du travail. Le dispositif CEJ, en offrant un cadre structuré et des opportunités de mise en réseau, continue de jouer un rôle clé dans l'insertion professionnelle des jeunes.