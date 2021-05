En Guyane 1276 jeunes ont profité du pass Culture depuis le mois de février 2019

Le pass Culture évolue à compter de ce 21 mai. Il est proposé aux jeunes de 18 ans qui, via une application, disposent d'une somme de 300€ leur donnant accès a des offres culturelles. La Guyane a fait partie des régions où le dispositif a été testé dès février 2019 avec un pass Culture à 500€.

Pouvoir aller au cinéma, s'acheter des livres, s'offrir de la musique via les sites musicaux voici quelques unes des possibilités offertes par le pass Culture. Ce pass a permis à 1276 jeunes inscrits dans le dispositif en Guyane depuis le mois de février 2019 de profiter des offres, qui, somme toute, demeurent restraintes sur l'ensemble du territoire guyanais.

Le ministre de la Culture de l'époque, Franck Riester était venu en personne en Guyane inaugurer le lancement du dispositif test :

Un trio de tête classique

Sans surprise, on apprend que dans le trio de tête des offres préférées par les jeunes guyanais, figurent le livre, le cinéma et la musique. Pour cette dernière, les jeunes ont plébiscité l'achat de titres sur les plate-formes, la première d'entre elles étant Deezer. Les achats de livres ont été effectués à la boutique Mediastore (572) qui a fermé depuis et la librairie la Cas a Bulles (367 achats).

C'est le cinéma qui remporte la palme avec 2092 entrées au complexe Agora. Un chiffre qui aurait pu être plus important s'il n'y avait pas eu de crise sanitaire.

Le site internet Amazon a aussi été utilisé dans une moindre part (67 achats). Dans le dispositif pass Culture définitivement adopté, cette plate forme est interdite désormais.

Un dispositif qui s'ouvre aux collégiens

Sur les 1276 bénéficiaires, ils sont 976 actifs, (76% du chiffre global) à profiter régulièrement des offres avec leur pass Culture.

Avec l'adoption définitive du système, les conditions d'accès changent un peu. Le pass Culture s'ouvrent désormais aux collégiens dès la classe de 4ème à partir de janvier 2022. La somme totale est partagée selon ces nouveaux critère, à leur majorité, les bénéficiaires disposent de la somme de 300€.

En Guyane, afin de permettre au plus grand nombre d'accéder à l'offre culturelle, les services de la DAC vont procéder à une information plus large.

Ce dispositif est géré par un référent qui a en charge les Antilles et la Guyane.