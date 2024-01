Forum des métiers au collège Léodate Volmar : un aperçu des carrières pour les élèves

Mercredi 17 janvier, le collège Leodate Volmar de Saint-Laurent-Du-Maroni a tenu son forum des métiers, pour offrir à ses élèves de quatrième et troisième une occasion unique de découvrir une multitude de carrières professionnelles.

Les élèves face aux métiers de l'audiovisuel avec l'association AVM (Audio Vidéo Multimédia). • ©Eric LEON

Le collège Léodate Volmar a accueilli 482 élèves de quatrième et troisième à son forum des métiers, une initiative visant à informer les jeunes sur les diverses possibilités professionnelles. Cette journée a offert à ces élèves l'opportunité de s'immerger dans un éventail de carrières variées et de réfléchir à leur avenir de manière plus approfondie.

Les réactions des élèves suite à cette journée témoignent de l'impact positif du forum. Naomi, élève de 3ème, a partagé son enthousiasme :

Je n’ai pas trouvé ce que je voulais, mais c’était enrichissant de voir les métiers possibles, comme l’ergothérapie qui m’a semblé très intéressant et tentant



Cette expérience a ouvert de nouvelles perspectives pour les élèves, même pour ceux qui n'ont pas encore défini leur orientation.

Dénifa, aussi en 3ème, bien qu'intéressée par le commerce et la cuisine, a trouvé de la valeur dans d'autres domaines : "J'ai apprécié la présentation du métier de professeur", a-t-elle dit, soulignant l'importance d'une exploration large et diversifiée.

Jean-Michel, un autre élève de 3ème, est sorti du forum avec une vision claire de son avenir :

Jean-Michel élève de 3ème du collège Léodate Volmar • ©Eric LEON Je veux être pompier, et le pompier présent au forum m’a bien expliqué comment on peut le devenir

Cette interaction directe avec un professionnel a été déterminante pour lui.

Côté professionnels, Lucenda NGOLI, masseur kinésithérapeute au CHOG, a exprimé sa satisfaction : "Ils étaient tous très calmes et très intéressés par ce que je leur présentais". Ces interactions soulignent la réussite du forum dans l'engagement des élèves.

Une enseignante et ancienne élève du collège, a apporté une perspective unique :

Roxane Bantifo Professeur des écoles • ©Eric LEON En leur montrant que j'ai été scolarisée ici et que j'ai réussi, j'espère avoir changé la perception de certains élèves sur leur propre potentiel

Le forum des métiers au collège Leodate Volmar s'est avéré être une réussite, en aidant les élèves à envisager de multiples carrières et en les guidant dans leurs choix d'orientation. Cette initiative illustre l'engagement du collège à accompagner ses élèves dans leur développement éducatif et professionnel