Grève des enseignants : peu de foule, mais des voix fortes à la manifestation de Saint-Laurent

Ce jeudi matin, une soixantaine de manifestants se sont rassemblés devant la Sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni. Enseignants et habitants ont réclamé ensemble de meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale pour les éducateurs, mettant en lumière les défis du système éducatif en Guyane.

À l'initiative des principaux syndicats, cette mobilisation illustre la profonde préoccupation de la communauté éducative et des parents d'élèves face aux défis que rencontre le système éducatif en Guyane, notamment en termes de ressources humaines et matérielles. Entre les lignes de leurs revendications, se dessine le portrait d'une éducation sous tension, tiraillée entre les aspirations à une qualité d'enseignement supérieure et les réalités d'un terrain souvent complexe.



Les témoignages recueillis mettent en lumière la détermination des acteurs locaux à se battre pour l'avenir de leurs élèves, malgré les obstacles posés par certaines réformes éducatives et les lacunes structurelles.

Amenda Bron, en tant que parente engagée, soutient fermement le mouvement :

Amenda Bron, parente engagée • ©Eric LEON Je suis là pour soutenir, car la jeunesse est le futur de la Guyane. Il est crucial que les enseignants soient soutenus pour renforcer le corps éducatif.

Anne-Sophie Legrand, scrétaire nationale du SNES-FSU, pointe du doigt les réformes en cours :

Anne-Sophie Legrand, secrétaire nationale du SNES-FSU • ©Eric LEON La réforme 'choc des savoirs' va à l'encontre de l'éducation inclusive en imposant un tri précoce des élèves, ce que nous ne pouvons accepter.

Pollux Cindy, représentant du Steg UTG, exprime les revendications principales du mouvement :

Pollux Cindy, représentant du Steg UTG • ©Eric LEON Nous luttons contre les suppressions de postes et pour une revalorisation salariale significative. Nos élèves méritent des éducateurs engagés et bien rémunérés.

Stéphanie Commode, enseignante et militante, souligne l'impact des réformes sur la Guyane :

Stéphanie Commode, enseignante et militante • ©Eric LEON La réforme des collèges et la fragilité de la formation professionnelle en Guyane mettent nos élèves en péril. Nous devons offrir des perspectives d'avenir à tous les jeunes.

Joséphine Jean-François, du S.E.U.N.S.A., attire l'attention sur les besoins spécifiques de la région :

Jean-François Joséphine, du SE-UNSA • ©Eric LEON Le manque de professeurs et de moyens est criant. Il est impératif d'agir pour garantir une éducation de qualité en Guyane.

La mobilisation observée à Saint-Laurent-du-Maroni met en lumière les défis significatifs rencontrés par le système éducatif en Guyane. Les revendications ne se limitent pas à des questions salariales, mais concernent également la qualité de l'enseignement et les perspectives d'avenir pour les jeunes de la région. Les acteurs éducatifs locaux, appuyés par certains habitants, expriment leur intention de faire face à ces enjeux afin de contribuer à l'évolution positive de la situation éducative en Guyane