Inondations sur le Maroni : l'élan solidaire pour les sinistrés de Grand-Santi et Papaïchton se poursuit

Deux pirogues ont été affrétées par la Communauté des communes de l’ouest guyanais pour acheminer 5 tonnes de denrées alimentaires d’urgence au départ de Saint-Laurent-du-Maroni.

Les 200 premiers sacs de denrées alimentaires ont pris le départ à 12h ce vendredi pour pouvoir réapprovisionner la commune de Grand-Santi et ses nombreux kampus. Le reste des marchandises à destination de Papaïchton sera livrée ce samedi.

Félix Dada, maire de Grand-Santi :

Nous avons reçu des denrées alimentaires de l'état, la CTG et aujourd'hui de la CCOG et en plus nous avons pu faire un travail de proximité car ce sont les gens qui ont dit ce qu'ils voulaient... c'est une bonne chose à reproduire en cas de besoin.