Journée internationale des droits des femmes : les métiers ont-ils un sexe ?

Nous sommes à la veille du 8 mars, journée internationale dédiée à la lutte pour les droits des femmes. C’est dans ce cadre que des élèves de seconde et de terminale du lycée Léon Gontrand Damas ont participé vendredi à une matinée d’échanges avec des professionnels.



Mélody Nourry / Océlia Cartesse •

"Ils ont fait des recherches sur ces métiers, on est parti de résultats fiables, ils se sont aperçus qu’il y avait des métiers où les femmes étaient majoritaires "

Véronique Rondeau, professeur et référent en égalité fille et garçon

Réactions des lycéens

Ces lycéens ont échangés avec des professionnels qui selon les idées reçues, exerceraient des métiers exclusivement féminins ou masculins.Ils ont ainsi pu entendre le témoignage et écouter les expériences d’un homme sage-femme, d’un assistant social, d’un haut gradé des forces armées de Guyane ou encore d’ingénieures.A l’origine de ce projet, Véronique Rondeau, professeure d’histoire géographie au Lycée Damas et référente en égalité entre les filles et les garçons.Véronique Rondeau, professeure d’histoire géographie au Lycée Damas et référente en égalité entre les filles et les garçons :Véronique Rondeau est interrogée par Mélodie Nourry :Cette manifestation intitulée « les métiers ont-ils un sexe ? » était en fait la concrétisation d’un travail mené avec ces élèves depuis novembre sur les préjugés, les stéréotypes et les discriminations existant entre les femmes et les hommes en milieu professionnel.Qu’ont-ils appris ou retenu du sujet ? On écoute quelques réactions recueillies par Mélodie Nourry.Le reportage complet de Mélody Nourry.