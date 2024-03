Le Collège Eugénie Tell-Eboué : un demi-siècle de savoir et d'héritage

Le Collège Eugénie Tell-Eboué fête ses 50 ans (1973-2023) ! Cette journée riche en émotion, entre hommages, arts et rencontres inspirantes, a réuni les membres de la communauté scolaire, mais aussi d'anciens personnels, d'anciens élèves du collège.

50 ans d'influence : le Collège Eugénie Tell-Eboué et son impact durable • ©Eric LEON

Le Collège Eugénie Tell-Eboué a officiellement lancé jeudi 7 mars, les célébrations de son cinquantenaire, un jalon important depuis sa fondation en 1973. L'établissement scolaire, le plus vieux de l'ouest guyanais, a orchestré une soirée riche en émotions et en activités, marquant le point fort d'une année scolaire ponctuée d'actions.

L’événement a débuté par des discours officiels éloquents, notamment ceux de la Principale du collège et de de Philippe Dulbecco, Recteur de l'académie, ainsi que ceux de diverses personnalités liées à l'histoire du collège, telles que Jean-Paul Ferreira, ancien élève, et Josette Lo-A-Tjon, figure emblématique de l'établissement. La chorale du collège, sous la houlette de ses professeurs, a offert un récital touchant, ajoutant une note musicale à l'événement. Les élèves ont également lu plusieurs extraits de discours de Mme Tell-Eboué tout au long de la déambulation.

Visite de l'exposition photo d'Eugénie Tell-Eboué présenté par les élèves du collège • ©Eric LEON

Autres moments forts, le dévoilement d'une plaque commémorative, suivi de la découverte d'un portrait "Street Art" d'Eugénie Tell-Eboué réalisé par les élèves de 3e A, encadrés par l'artiste Wayne Munroe. Une exposition a ensuite permis de plonger dans l'histoire d'Eugénie Tell-Eboué à travers des documents et objets précieux d'époque.

Les festivités se sont poursuivies avec une riche conférence ouverte à tous, co-organisée avec le CIAP. Guillaume Villemot, biographe et passionné d'Eugénie Tell-Eboué, a retracé la vie remarquable de cette enseignante, épouse de Félix Eboué, devenue une figure emblématique de la Guyane et de la France.

Guillaume Villemot, biographe et passionné d'Eugénie Tell-Eboué, a retracé la vie remarquable de cette enseignante, épouse de Félix Eboué • ©Eric LEON

La journée s'est clôturée par un cocktail préparé par les élèves de la SEGPA, sous la direction de Mme Lamiable et des enseignants, durant la Masterclass du chef Jacob Besini, ancien élève du collège, mettant en avant les talents culinaires de ces jeunes élèves de l'établissement.

Cédric Mistral, enseignant dévoué au collège depuis bientôt 25 ans et porteur du projet, a partagé son émotion face à cette célébration, soulignant la continuité et le renouveau que représente cet anniversaire, malgré les difficultés du moment. Il a également rappelé l'importance d'Eugénie Tell-Eboué, non seulement pour le collège mais pour l'ensemble de la Guyane et de la nation française. Une demande de Panthéonisation est d'ailleurs en cours.

Une exposition photo retrace le parcours d'Eugénie Tell-Eboué comme ici sur cette illustration de son passage à Brazzaville au Congo • ©Eric LEON

Les célébrations du cinquantenaire ne se limitent pas à cette journée et s'étendent sur toute l'année scolaire avec différentes masterclasses assurées par d'anciens élèves (les artistes Warren, Zepek et Sylviane Cédia, Lénaïck Adam et bien d'autres).





Durant la journée des droits de la femme, des invitées liées à l'histoire du collège ont rencontré les élèves, comme Mireille Ho Sa Kwa Badami, Lisa Matonton, Natasha Colomb et bien d’autres… Ces échanges visent à inspirer les élèves actuels par les parcours de réussite des anciens. Ce cinquantenaire est donc plus qu'une commémoration ; c'est une passerelle entre le passé glorieux du collège