Le Lions Club de Saint-Laurent-du-Maroni Ouest Guyane dévoile ses plans ambitieux pour 2024

Le Lions Club de Saint-Laurent-du-Maroni se mobilise! La récente réunion statutaire de vendredi 5 janvier a mis en lumière un ensemble de projets ambitieux pour 2024, axés sur l'environnement et la solidarité, montrant l'engagement collectif de ses membres.

Sherley Deralus présidente du Lions Club de Saint-Laurent-Du-Maroni Ouest Guyane • ©Eric LEON

Les membres bénévoles du Lions Club de Saint-Laurent-Du-Maroni, toujours animés de leur esprit de solidarité et d'engagement communautaire, ont tenu leur première réunion statutaire de l'année 2024. Ce rendez-vous mensuel crucial a été l'occasion, en ce début d'année, pour les 18 membres actifs du club de partager leurs idées, discuter des avancées et planifier l'avenir avec dynamisme.

Des projets innovant pour 2024

Cette année, le club se lance dans des projets innovants. Parmi eux, un concours de développement durable à l'école Biswane, où les élèves devront rivaliser de créativité pour concevoir des boîtes de collecte de bouchons et de lunettes usagées. Une initiative qui allie éducation environnementale et engagement des jeunes.

L'événement phare de l'année sera également une promenade à vélo à Saint-Laurent. Plus qu'une simple activité de loisir, cette promenade revêt un caractère caritatif, visant à soutenir la lutte contre le cancer infantile. Une collecte de fonds y sera organisée pour venir en aide à une association dédiée aux enfants malades et à leurs famille.

Tournés vers l'avenir, les bénévoles mettent un accent particulier sur la lutte contre le cancer infantile, une cause qui leur tient à cœur. Avec deux grands projets prévus pour cette année, dont le premier en février, le club espère apporter un soutien significatif à l'hôpital Franck Joly et sensibiliser davantage la population à cette problématique souvent négligée.



Mais ce n'est pas tout, le Lions Club de Saint-Laurent-du-Maroni porte également son attention sur d'autres enjeux majeurs : la malnutrition et la préservation de l'environnement. Ces causes, essentielles pour le club, se reflètent dans une série d'actions ciblées et bien pensées.

Un moment marquant de leur engagement a été la journée de dépistage du diabète organisée en novembre dernier. Cette action a non seulement sensibilisé le public, mais a aussi permis de détecter des cas préoccupants, prouvant l'impact réel du club sur la santé de la communauté.

Quelques bénévoles du Lions Club de Saint-Laurent-Du-Maroni Ouest Guyane • ©Lions Club

Les membres du club ne se contentent pas de planifier, disent-ils ; ils agissent ! Chaque membre apporte sa pierre à l'édifice pour faire une différence tangible dans leur communauté. Entre actions environnementales et engagements sociaux, le club veut se positionner comme un acteur incontournable de la vie locale, prêt à relever les défis de 2024 avec énergie et détermination.