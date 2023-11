Les candidates à l’élection Miss France présentes en Guyane pour leur voyage de préparation

Une arrivée digne des plus grands chefs d’Etat. Les 30 candidates à l’élection Miss France ont atterri ce dimanche soir sur le sol guyanais. Elles ont été accueillies par la Miss France 2017, Alicia Aylies, par plusieurs élus de la CTG, dont le président Gabriel Serville et par des professionnels du tourisme. Les Miss vont rester dix jours sur le territoire. Un programme qui restera secret jusqu’à l’élection.

« On va faire énormément de choses sur le territoire. La Guyane a beaucoup à offrir, grâce à sa biodiversité. Il y aura quelques activités physiques : les Miss vont se transformer en aventurières. Mais ce voyage c’est surtout l’occasion de tisser de liens de sororité entre les filles avant le concours »

Ce voyage de préparation scelle le début de la préparation à l’élection. « Ce sont des moments qui resteront gravés à jamais dans leurs vies. Les Miss sont malgré tout là pour le concours donc elles vont réaliser leurs portraits et suivre des master classes pour mieux se découvrir », relate Cindy Fabre, directrice du concours Miss France.

Les équipes TF1 suivent les Miss durant tout leur séjour. Des images qui seront diffusées devant plusieurs millions de personnes. Une vitrine touristique importante pour la Guyane.

« A chaque fois que cette opération s’est déroulé dans un territoire, c’est 15 à 20% de hausse du tourisme. Il va falloir s’adapter et permettre aux opérateurs touristiques de proposer leurs séjours tout au long de la semaine et pas uniquement le vendredi et les weekends »