Les musulmans de Guyane ont commencé le ramadan

Le moment de partage lors de la rupture du jeûne, lui, est toujours d’actualité. Et comme le veut la coutume, les plats sont cuisinés à l’avance. Un couple a reçu une équipe de la rédaction et a expliqué comment il fonctionnait durant cette période particulière. Lui, Riad Bourassi, directeur de société est mulsuman, il a préparé le repas du soir. Un moment très important pour tous les musulmans :

C'est très important pour nous parce que cette rupture du jeûne nous permet de prendre conscience de notre état d'humain et de la chance que nous avons dans les pays développés d'avoir accès à une nourriture qui abonde ici.

Sans être de confession usulmane, Annabelle Bourassi a décidé d’accompagner son mari durant le ramadan depuis maintenant 3 ans. C’est son choix, elle peut donc rompre son jeûne à tout moment :

C'est une épreuve comme une autre dans la vie et cela fait un bien fou. Personnellement mais aussi pour notre couple, cela m'apprend à savoir.il vit cela depuis qu'il est tout petit et on parle beaucoup des traditions familiales...