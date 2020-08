Le maire d'Apatou auditionné par le juge d'instruction

Paul Dolianki est devant le juge d’instruction depuis une demi-heure. Le maire d’Apatou est arrivé ce matin au Tribunal de Créteil à la fin de sa garde à vue. Il a été interpellé, samedi matin, à sa descente de l’avion. 2 kilos et demi de cocaïne ont été retrouvés dans une valise qu’il transportait.

Jessy Xavier/CL •