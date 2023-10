Mobilisation à Saint-Laurent en hommage à Queensha 3 ans, victime de violences

Saint-Laurent du Maroni, le 14 octobre 2023 - Une marche blanche unissant communautés et associations s'est tenue à Saint-Laurent du Maroni en mémoire émue de Queensha, 3 ans, mettant en lumière la gravité des violences familiales.

Eric Léon •

Entre les étals, le souvenir de Queensha transforme le marché en mémorial. • ©Eric LEON

Ce samedi matin à Saint-Laurent du Maroni, une onde de tristesse et de solidarité a parcouru les rues lors d'une marche blanche organisée en mémoire de Queensha, décédée le 6 octobre. La fillette de 3 ans a tragiquement perdu la vie dans des circonstances violentes. La marche, se voulant un espace de souvenir et de respect, a modifié l’ambiance habituelle du marché central, connu pour sa joie et son animation, en un lieu de recueillement poignant.

Association et citoyens unis pour une cause

Unissant leurs forces pour une cause commune, le collectif "Soholang Pikin" et l'association "Tròp Violans", tous deux actifs dans la lutte contre la violence et l'injustice, ont marché avec la famille et les amis de Queensha. Ils ont voulu, par cette action commune et paisible, exprimer la nécessité de sensibiliser davantage sur les violences faites aux enfants et de faire toute la lumière sur les circonstances du drame.

Hommage à Queensha : les visages émus réclament justice et changement. • ©Eric LEON

Vers une prise de conscience collective

Les slogans "Justice pour Queensha" et "Justice pour les enfants" ont ponctué la marche, diffusant un appel vibrant à la prise de conscience et à l'action dans les rues de la ville. Tandis que le beau-père de la petite est en détention provisoire, cette marche a également été un moment pour réfléchir sur la problématique des violences intrafamiliales et sur l'urgence de mesures préventives, le tout, en veillant à préserver une attitude neutre et respectueuse des faits.

Le collectif "Soholang Pikin" et l'association "Tròp Violans", tous deux actifs dans la lutte contre la violence et l'injustice • ©Eric LEON