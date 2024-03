Nouveau cap pour les lycéens : un stage obligatoire en seconde

À partir de juin 2024, une réforme nationale instaure un stage de deux semaines pour les élèves de seconde générale et technologique, visant à éclairer leur orientation future. Cette mesure, concernant 2646 lycéens de Guyane, renforce le lien entre formation et monde professionnel.

Fiche de renseignement de recherche de stage pour les lycéens de la seconde générale et technologie • ©Eric LEON

Dans le cadre d'une politique éducative innovante, le ministère de l'Éducation Nationale a annoncé une initiative majeure : l'introduction d'un stage d'observation obligatoire pour tous les élèves de seconde générale et technologique. Cette décision, effective dès juin 2024, s'inscrit dans une volonté de rapprocher les jeunes du monde du travail et de les aider à affiner leur projet d'orientation.

Ce stage, d'une durée de deux semaines, peut être effectué dans une variété d'organisations, incluant entreprises, administrations publiques et associations. Il offre aux lycéens une opportunité précieuse de découvrir concrètement les réalités professionnelles, contribuant ainsi à une orientation plus éclairée.

En Guyane française, cette réforme prend déjà forme avec 2 646 élèves de seconde générale et technologique concernés cette année. Les démarches proactives ont commencé, les premiers dossiers étant remis aux élèves qui ont commencé leurs recherches de stage. Cela souligne l'engagement et l'adaptation des territoires ultramarins à cette nouvelle mesure éducative.

Le ministère met l'accent sur l'importance de cette expérience pour les élèves, soulignant qu'elle doit permettre une immersion significative dans le monde du travail. Des outils et des ressources seront mis à disposition des établissements et des élèves pour faciliter l'organisation de ces stages.

Cette réforme est saluée par de nombreux acteurs du monde éducatif et économique, qui y voient une occasion de renforcer les liens entre l'éducation et le secteur professionnel, tout en offrant aux jeunes une meilleure compréhension des enjeux et des opportunités de leur futur environnement de travail.

Pour en savoir plus sur cette initiative et les modalités de mise en œuvre, le ministère de l'Éducation Nationale propose des informations détaillées sur son site officiel.