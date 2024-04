Opération de nettoyage à Saint-Laurent-du-Maroni : démantèlement des stands illégaux au quartier de La Charbonnière

Ce mardi 23 avril, dès 7h, une vaste opération "Place nette" a été lancée sur la berge du quartier de La Charbonnière à Saint-Laurent-du-Maroni. L'initiative vise à éliminer une douzaine de stands illégaux, avec l'aide de 13 policiers municipaux et d'une quinzaine de gendarmes.

Selon les responsables de l'opération, d'autres actions similaires sont prévues dans les jours à venir • ©Erric LEON

Ce mardi matin, l'opération a démarré sous la coordination des autorités locales et la police municipale, qui avait préalablement informé les propriétaires des stands de la planification du démantèlement. Les forces en présence comprenaient également la brigade fluviale, chargée d'intercepter et de repousser les pirogues tentant d'accoster. Le but principal de cette intervention est de restituer la tranquillité et l'ordre public le long de la rive, tout en assurant la sécurité lors du démantèlement.

L'initiative visait à éliminer une douzaine de stands illégaux • ©Eric LEON

L'action menée ce matin s'inscrit dans une démarche plus large de la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni qui cherche à purifier la zone des activités illégales et de restaurer la légalité. Selon les responsables de l'opération, d'autres actions similaires sont prévues dans les jours à venir pour continuer à nettoyer la région de toute infraction.

Des stands illégaux détruits, marquant une étape clé dans la lutte contre l'occupation illégale des berges. • ©Eric LEON