Orpaillage illégal : 63 gr d’or saisis sur le Maroni

#Orpaillageillégal | 🚨Guyane : saisie de 63 gr d’or natif lors d’une patrouille fluviale mixte #PoliceAuxFrontières - Douane et Korps Politie Military 🇸🇷sur le Maroni.

➡️Estimée à 3800€, l’or a été saisi et les 3 mis en causes ont fait l’objet de procédures d’expulsion. pic.twitter.com/3kAy1y9cMH