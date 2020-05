Parcoursup : les candidats ont jusqu'au 24 mai pour valider les propositions émises par la plateforme

Parcoursup, la plateforme d'accès aux études supérieures, a été dévoilée le 19 mai. Les candidats, qui ont reçu des propositions ont jusqu’au 24 mai pour les valider.





Marie-Claude Thébia •



Le 24 mai, date limite

De nouveaux voeux partir du 25 juin

Parcoursup, la plateforme d'accès aux études supérieures, a commencé le 19 mai. Les candidats, qui ont reçu des propositions ont jusqu’au 24 mai pour les valider.Les candidats ont jusqu’au 24 mai (ce dimanche) pour valider les premières propositions. Au-delà, elles sont transmises à d’autres candidats. Parcourssup, la plateforme d’accès aux études supérieures a dévoilé le 19 mai les premières réponses aux vœux des quelque 900.000 candidats inscrits, principalement des lycéens de terminale et des étudiants en réorientation.Les propositions refusées par des candidats sont immédiatement réintroduites dans le système. Les lycéens, qui n’ont reçu aucune proposition peuvent demander un rendez-vous, avec un membre de l'équipe pédagogique de leur établissement, et les étudiants avec le service d'orientation de leur université.Tous peuvent formuler de nouveaux vœux sur la phase complémentaire (qui démarre le 25 juin) pour des formations encore disponibles, et solliciter la commission d'accès à l'enseignement supérieur de leur académie à partir du 6 juillet.Ceux qui ont accepté de manière définitive une proposition d'ici le 15 juillet doivent s'inscrire dans l'établissement avant le 19 juillet. Pour les autres, les inscriptions doivent s'effectuer avant le 27 août.Numéro de l'assistance Parcoursup:de 9h à 12h et de 14h à 16h. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Parcoursup : www.parcoursup.fr