Plus que quelques heures pour finaliser Parcoursup

Plus que quelques heures pour les candidats de Parcoursup 2020. Ils doivent confirmer leurs vœux d'orientation dans l'enseignement supérieur sur la plateforme Parcoursup, jusqu'à 23h59 heure de Paris ce jeudi. Pour rappel, le calendrier Parcoursup n'a pas été modifié.



Karl Sivatte •

L’heure de la finalisation des dossiers

Aider et accompagner les candidats jusqu’au bout

Le réseau et l'accès à Parcoursup risquent d'être saturés ce 2 avril. Il est fortement recommandé aux candidats de se connecter le plus tôt que possible pour finaliser dossier et vœux.Certains lycéens vont certainement se retrouver dans le rush ce jeudi puisque malgré les infos officielles, il semble bien que certains s’attendaient à un report. Que nenni. Les lycéens, apprentis ou étudiants en réorientation qui optent pour l'enseignement supérieur à la rentrée prochaine, doivent impérativement finaliser leur dossier Parcoursup ce jeudi.Le dossier avec ses différents volets est à compléter ou modifier avec entre autres "Projet de formation motivé", les rubriques "Mes activités et centres d'intérêts" et "Ma préférence et autres projets". Pour éviter tout rejet et, mettre toutes les chances de son côté, il est impératif de vérifier les notes des bulletins. Tout aussi important, ne pas oublier de joindre les pièces demandées pour accéder à certaines formations.Ce jeudi, avec la deadline en ligne de mire (18 heures 58 en Guyane), il est recommandé de s’y prendre très tôt pour éviter les bouchons de fin de séquence. L'étape de confirmation des vœux est obligatoire. Le candidat-postulant doit confirmer chacun de ses vœux pour que son dossier soit transmis aux structures qu'il aura choisies.La semaine dernière, le rectorat de la Guyane indiquait qu’un tiers (seulement) des lycéens du territoire avait validé son dossier Parcoursup.Avec les difficultés d’accès à l’internet pour certains et, la problématique des communes isolées et privées de réseau fiable, certains lycéens du territoire vont devoir trouver des plans B pour déposer leurs dossiers en temps et en heure.Les professeurs principaux restent mobilisés et sont disponibles pour le suivi de leurs élèves.Pour ceux dont les dossiers n’ont pas été finalisés d’ici ce soir, il faudra attendre la phase complémentaire d’inscription. Si pendant cette phase certains futurs étudiants n'ont pas reçu de proposition d'admission, ils pourront à partir du 25 juin et jusqu'au 11 septembre participer à la phase complémentaire et postuler dans des formations disposant de place.Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Parcoursup : www.parcoursup.fr