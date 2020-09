Rentrée des classes: quitter le pays amérindien Wayana pour vivre à Cayenne

Lorie et Tatiana Alemin , 2 adolescentes ont quitté Antecume-Pata sur le haut Maroni pour rejoindre Cayenne et poursuivre leurs études. Beaucoup de questions et de doutes pour ces jeunes filles amérindiennes confrontées à un nouveau monde, loin des parents et des traditions Wayanas.



Jocelyne Helgoualch •

La famille Alemin • ©JH

Aïku Alemin • ©Jocelyne Helgoualch

J’ai gaspillé 1500 Euros, juste pour le transport fluvial et la voiture, mais je voulais avoir l’expérience de toutes ces démarches à faire pour la rentrée et je n’étais pas sûr que la Collectivité Territoriale allait pouvoir avoir des places pour nous les parents et nos enfants. Les avions, il n’y avait pas de place et je savais aussi que pour les familles d’accueil et les démarches à faire, c’est compliqué. D’ailleurs, c’est la rentrée et ce n’est toujours pas terminé. Aïku Alemin

Lorie Alemin • ©Frédéric Larzabal

Famille Alemin d'Antecume-Pata • ©Jocelyne Helgoualch

Pour moi, c’est le stress de laisser les enfants dans une famille d’accueil ou à l’internat. Très souvent, on se dit est : est-ce que ça se passe bien ? Est ce qu’ils mangent tous les jours ? Est-ce que la famille d’accueil est une bonne personne ? Je me pose ces questions. Aïku Alemin

Lorie Alemin en terminale au lycée Balata • ©Jocelyne helgoualch



Mes parents, ils comptent pour moi et ils font tout pour nous. C’est difficile pour eux et pour moi aussi. Je ne suis jamais allée dans une famille d’accueil et je me pose des questions sur elle et j’espère aussi ne pas la décevoir. Lorie Alemin en terminale au lycée Balata

Epusi Kuliyaman en licence à l'université de Guyane • ©Frédéric Larzabal

J’ai eu des difficultés avec ma famille d’accueil ma 1ere année et la 2ieme année aussi. C’était très difficile aussi avec mes parents car mon père ne me croyait pas et ma mère, elle me comprenait mais finalement, il a pris conscience que j’avais raison. Epusi Kuliyaman en licence à l'université de Guyane

Une escale à Cayenne pour la rentrée des classes • ©Frédéric Larzabal

Moi, quand j’allais à l’école, je n’avais rien ! Aucun papier ! J’ai arrêté en 3ième et j’ai dû m’inscrire au CNED pour faire ma formation et devenir agent de santé Ce n’était pas mon objectif. Je voulais devenir un avocat. L’école, pour nos enfants, c’est très important.



Il ne faut pas que l’histoire se répète, qu’ils suivent mon histoire. Ils ont besoin de leurs propres initiations. Il ne faut pas aller à l’école juste pour décorer la classe. Il faut y aller pour travailler et réussir. Il faut qu’un jour, on se dise, on n’a pas fait pas fait ça pour rien. Il y a quelqu’un dans la famille qui a réussi son bac ou son diplôme Aïku Alemin

